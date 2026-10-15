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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 20.03 WIB

Steven Gerrard Minta Manchester City Dihukum Seberat-beratnya atas Pelanggaran FFP

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Steven Gerrard mendesak Premier League menjatuhkan hukuman berat kepada Manchester City atas dugaan pelanggaran keuangan, termasuk pencabutan gelar, larangan transfer, dan pengurangan poin. (Instagram/@stevengerrard)

JawaPos.com - Steven Gerrard meminta Manchester City menerima hukuman seberat-beratnya jika terbukti bersalah atas pelanggaran aturan keuangan Premier League.

Mantan kapten Liverpool itu bahkan menilai gelar juara yang diraih The Citizens selama periode terkait harus dicabut sebagai bagian dari sanksi.

Pernyataan Gerrard muncul setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 tuduhan pelanggaran keuangan dalam proses yang ditangani komisi independen Premier League. Meski demikian, City membantah seluruh tuduhan dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan periode 2009–2018, termasuk musim 2013-14 ketika Liverpool yang dipimpin Gerrard harus puas finis sebagai runner-up di belakang Manchester City.

Kegagalan meraih gelar Premier League pada musim tersebut menjadi salah satu momen yang paling diingat dalam karier Gerrard. Namun, ia menegaskan bahwa tuntutannya bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan menyangkut keadilan bagi klub-klub lain yang bersaing selama periode tersebut.

Gerrard Minta Gelar Manchester City Dicabut

Melansir ESPN, dalam wawancara bersama The Overlap, Gerrard tidak menyembunyikan pandangannya mengenai hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Manchester City.

"Dalam hal perasaan saya, saya berpotensi terpengaruh jika Anda mau, saya tidak ingin pemain individu membalas dendam, itu tidak akan benar," kata Gerrard kepada The Overlap.

Meski tidak ingin persoalan ini berubah menjadi aksi balas dendam terhadap para pemain, Gerrard menilai klub harus menerima konsekuensi yang tegas.

Editor: Edi Yulianto
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