Vinicius Jadi Sasaran Meme dan Kritik Sejumlah Warganet di Sosial Media

JawaPos.com – Vinicius Junior menjadi sorotan di media sosial setelah dua momen pada babak pertama dalam pertandingan Brasil melawan Australia menjadi viral.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (28/9), Cuplikan tersebut memicu beragam meme, lelucon, dan kritik terhadap penampilan penyerang Real Madrid itu selama laga persahabatan.

Reaksi pengguna media sosial membuat Vinicius menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan sepanjang pertandingan.

Sejumlah pengguna di platform X memberikan komentar mengenai penampilan Vinicius, termasuk unggahan yang menyebut pemain Brasil tersebut seolah-olah telah lupa cara bermain sepak bola.

Kejadian pada babak pertama kemudian digabungkan dan tersebar luas sehingga memunculkan gelombang meme serta komentar dari warganet.

Perhatian terhadap Vinicius tetap berlanjut setelah pertandingan berakhir ketika Brasil harus puas bermain imbang 1-1 melawan Australia.

Hasil imbang tersebut membuat pembahasan mengenai penampilan Vinicius tetap menjadi bagian dari reaksi publik terhadap pertandingan Brasil.