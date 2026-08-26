Vinicius Jadi Sorotan Mourinho Jelang Laga Real Madrid vs Sociedad, Ada Pesan soal Emosi dan Sikap

Penyerang Real Madrid Vinicius Jr. (Bein Sports)
JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi Real Sociedad pada lanjutan LaLiga 2026/27 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (26/8) malam waktu setempat.
Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama Los Blancos musim ini sekaligus menandai kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu sebagai pelatih Real Madrid.
Menjelang pertandingan tersebut, Jose Mourinho memberikan perhatian khusus kepada Vinicius Junior.
Pelatih asal Portugal itu menilai winger Brasil tersebut mendapat perlakuan yang cukup keras dari pemain lawan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Menurut Mourinho, situasi tersebut mulai menjadi sebuah pola.
Lawan dinilai semakin berani melakukan pelanggaran karena merasa bisa melakukan tindakan tertentu kepada Vinicius tanpa mendapatkan hukuman yang sepadan.
Mourinho bahkan menyinggung insiden ketika Vinicius mendapat tendangan keras dalam pertandingan sebelumnya.
Menurut dia, kejadian tersebut seharusnya berujung kartu merah.
"Perbedaannya dengan pemain lain sangat jelas. Dia sudah masuk dalam sebuah spiral. Lawan merasa bisa melakukannya dan mereka terus melakukannya," ujar Mourinho dalam konferensi pers, dikutip dari MARCA.
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Jawa Pos
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