Vinicius Bertekad Mengejar Gelar Ke-16 Liga Champions untuk Real Madrid

JawaPos.com - Real Madrid kembali memasuki panggung favoritnya: Liga Champions. Dengan koleksi 15 trofi yang menjadi rekor terbanyak dalam sejarah kompetisi, Los Blancos tentu memasang target tinggi setiap kali lagu kebesaran Liga Champions kembali berkumandang.

Salah satu pemain yang paling percaya diri dengan ambisi tersebut adalah Vinicius Jr. Bintang asal Brasil itu bahkan berani memprediksi bahwa Real Madrid akan mengangkat trofi Liga Champions musim ini.

Vinicius: Musim Ini Akan Berbeda

Real Madrid memang belum mampu memenuhi ekspektasi di Liga Champions dalam dua musim terakhir.

Mereka tersingkir di babak perempat final pada dua kesempatan tersebut. Bagi klub dengan sejarah sebesar Real Madrid, pencapaian itu jelas belum cukup.

Melansir situs resmi Real Madrid, Vinicius pun mengakui bahwa performa mereka dalam dua musim terakhir tidak sesuai harapan. Namun, ia percaya cerita kali ini akan berbeda.

“Semoga babak 16 besar bisa datang. Kami siap untuk itu. Ini kompetisi kami. Kami belum tampil baik di dalamnya selama dua tahun terakhir. Tujuan pertama kami adalah finis di antara delapan besar. Kami selalu antusias dengan Liga Champions,” katanya.

Namun, Vinicius tidak berhenti pada target delapan besar.

“Musim ini akan berbeda dari dua musim Liga Champions terakhir dan kami akan memenangkannya,” tambah Vinicius.