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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 24 September 2026 | 20.42 WIB

Carlo Ancelotti Masih Percaya pada Vinicius meski Menghadapi Performa yang Buruk

Carlo Ancelotti Masih Percaya pada Vinicius meski Menghadapi Performa yang Buruk / ig @vinijr - Image

Carlo Ancelotti Masih Percaya pada Vinicius meski Menghadapi Performa yang Buruk / ig @vinijr

JawaPos.com - Carlo Ancelotti belum kehilangan kepercayaan kepada Vinicius Junior. Pelatih kepala Brasil tersebut mengakui bahwa sang penyerang belum berada dalam performa terbaiknya, tetapi kualitas Vinicius tetap tidak perlu dipertanyakan. Ancelotti pun yakin pemain Real Madrid itu akan segera menemukan kembali level permainan terbaiknya.

Vinicius memang menjalani awal musim yang cukup sulit. Pemain berusia 26 tahun itu baru mencetak satu gol dalam delapan penampilan di semua kompetisi, meski sudah menyumbangkan tiga assist.

Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah Vinicius ditarik keluar pada awal babak kedua dalam kekalahan Real Madrid 2-1 dari Atletico Madrid akhir pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia kesulitan memberikan pengaruh seperti yang biasanya diharapkan darinya.

Kini, jeda internasional menjadi kesempatan bagi Vinicius untuk membangun kembali kepercayaan dirinya bersama Brasil.

Ancelotti Tetap Percaya pada Vinicius

Ancelotti tidak menutup mata terhadap performa Vinicius saat ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa seorang pemain tidak mungkin selalu berada dalam kondisi terbaik sepanjang waktu.

"Dia mungkin tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini, tetapi kualitas Vinicius tidak perlu diragukan lagi. Dia menunjukkan performa hebat di Piala Dunia, misalnya. Sebagai pemain, tidak ada yang bisa berada dalam kondisi puncak sepanjang waktu," kata Ancelotti dalam sebuah wawancara dengan Times of India.

Pelatih asal Italia itu bahkan tetap menempatkan Vinicius sebagai salah satu pemain terbaik di dunia.

"Dia adalah pemain yang luar biasa, termasuk yang terbaik di dunia. Saya yakin dia akan berada dalam performa terbaiknya di pertandingan mendatang. Kepercayaan saya padanya sepenuhnya."

Dukungan tersebut tentu penting bagi Vinicius, terutama setelah beberapa pekan terakhir tidak berjalan sesuai harapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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