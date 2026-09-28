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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 03.30 WIB

Prediksi Swedia vs Polandia: Isak Absen, Gyokeres Diandalkan di UEFA Nations League

Viktor Gyokeres menjadi andalan Timnas Swedia saat menghadapi Tunisia pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Estadio BBVA. (Instagram/@viktorgyokeres) - Image

Viktor Gyokeres menjadi andalan Timnas Swedia saat menghadapi Tunisia pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Estadio BBVA. (Instagram/@viktorgyokeres)

JawaPos.com - Swedia akan menghadapi Polandia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Strawberry Arena, Solna, Selasa (29/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Swedia membawa modal positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Rumania pada pertandingan pertama.

Sementara itu, Polandia baru mengamankan satu poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Bosnia dan Herzegovina.

Hasil tersebut membuat Swedia sementara berada di puncak Grup B4 dengan tiga poin. Polandia berada di posisi kedua bersama Bosnia dan Herzegovina yang sama-sama mengoleksi satu poin.

Namun, Swedia harus menghadapi persoalan di lini depan. Alexander Isak dipastikan tidak dapat tampil setelah mengalami masalah pada paha saat membela tim nasional.

Penyerang Liverpool tersebut mencetak satu gol ketika Swedia mengalahkan Rumania, tetapi kemudian meninggalkan pemusatan latihan.

Absennya Isak tentu menjadi kehilangan bagi Swedia. Pemain berusia 26 tahun itu merupakan salah satu pilihan utama di lini depan dan memiliki kombinasi permainan yang berbeda dibandingkan penyerang lain di skuad.

Meski begitu, Swedia masih mempunyai Viktor Gyokeres. Penyerang tersebut diperkirakan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Polandia.

Gyokeres juga mencetak gol dalam kemenangan atas Rumania. Kehadirannya memberikan opsi berbeda bagi Graham Potter, terutama melalui kekuatan fisik, kemampuan membawa bola, serta penyelesaian akhir di dalam kotak penalti.

Editor: Edi Yulianto
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