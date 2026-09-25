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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 14.24 WIB

Prediksi Skor Swedia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Blågult Menang Telak di Strawberry Arena

Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menjadi tumpuan lini depan Swedia saat menghadapi Rumania di Strawberry Arena pada UEFA Nations League. (Instagram @viktorgyokeres) - Image

Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menjadi tumpuan lini depan Swedia saat menghadapi Rumania di Strawberry Arena pada UEFA Nations League. (Instagram @viktorgyokeres)

JawaPos.com — Swedia diprediksi mengalahkan Rumania pada laga pembuka UEFA Nations League B di Strawberry Arena, Sabtu (26/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan skor telak.

Tim asuhan Graham Potter memang sedang mencari kemenangan pertama dalam empat pertandingan, tetapi catatan kandang Blågult dan kualitas lini depan bersama Viktor Gyokeres serta Alexander Isak membuat mereka tetap lebih diunggulkan.

Swedia datang ke pertandingan ini dengan modal yang tidak sepenuhnya meyakinkan setelah hanya meraih satu kemenangan dalam enam laga terakhir.

Dua kekalahan dari tiga pertandingan terbaru membuat tekanan meningkat, terlebih setelah perjalanan mengecewakan mereka di Piala Dunia 2026.

Namun, Swedia masih memiliki alasan untuk percaya diri ketika tampil di depan pendukung sendiri.

Dalam 11 pertandingan kandang terakhir, Swedia hanya dua kali kalah, sementara tujuh pertandingan berakhir dengan kemenangan dan dua lainnya menghasilkan hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi pembeda penting ketika Swedia berhadapan dengan Rumania yang justru kesulitan saat bermain di luar kandang.

Rumania belum pernah menang dalam enam pertandingan tandang terakhir, dengan empat kekalahan dalam periode tersebut.

Swedia juga memiliki pengalaman positif di UEFA Nations League edisi sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
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