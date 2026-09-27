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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 28 September 2026 | 00.46 WIB

Prediksi Skor Swedia vs Polandia di UEFA Nations League: Blagult Pesta Gol di Strawberry Arena

Viktor Gyokeres menjadi tumpuan Swedia saat menghadapi Polandia di Liga Nations UEFA. (Timnas Swedia) - Image

Viktor Gyokeres menjadi tumpuan Swedia saat menghadapi Polandia di Liga Nations UEFA. (Timnas Swedia)

JawaPos.com - Swedia berpeluang memperlebar keunggulan di UEFA Nations League saat menjamu Polandia di Strawberry Arena, Selasa (29/9) pukul 01.45 WIB.

Blagult datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Rumania, sedangkan Polandia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Bosnia-Herzegovina dan kini berada di posisi ketiga dengan satu poin.

Swedia Punya Modal Kemenangan atas Rumania

Swedia menunjukkan efektivitas saat mengalahkan Rumania 2-1 pada pertandingan pembuka Liga Nations UEFA.

Alexander Isak dan Viktor Gyokeres menjadi sumber gol sekaligus ancaman utama bagi lini belakang Polandia yang sebelumnya kesulitan menciptakan peluang melawan Bosnia-Herzegovina.

Meski hanya menciptakan dua peluang besar, Swedia mampu membatasi Rumania hingga hanya mencatat satu tembakan tepat sasaran.

Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Swedia dalam tujuh pertandingan internasional terakhir, setelah sebelumnya mereka menelan tiga kekalahan dalam periode tersebut.

Produktivitas Swedia memang belum sepenuhnya konsisten dalam tujuh laga itu.

Blagult tercatat mencetak satu gol atau kurang dalam empat pertandingan, sementara mereka juga tiga kali kebobolan setidaknya tiga gol sehingga masih memiliki pekerjaan rumah di lini pertahanan.

Namun, performa Swedia ketika tampil di kandang memberikan modal tambahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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