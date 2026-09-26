Pemain Spanyol Berikan Hadiah Juara Piala Dunia kepada Staf RFEF

Timnas Spanyol berhasil angkat trofi Piala Dunia 2026. (@sefutbol/Instagram)
JawaPos.com - Kesuksesan Spanyol meraih juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat-Meksiko-Kanada musim panas lalu menyisakan cerita kedermawanan. Salah seorang penggawa La Furia Roja –sebutan Spanyol– memutuskan untuk tidak mengambil uang hadiah dan menyumbangkannya kepada staf federasi (RFEF atau PSSI-nya Spanyol).
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Hanya, siapakah sosok pemain tersebut tidak diungkapkan karena yang bersangkutan ingin menjaga kerahasiaannya. ”Dia (pemain Spanyol) menghargai para staf federasi yang menemani timnas selama hampir dua bulan, jauh dari sorotan publik, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan persiapan timnas berjalan dengan lancar,” begitu pernyataan dari salah satu staf federasi yang tidak disebutkan namanya seperti dilansir Mundo Deportivo.
RFEF telah menetapkan sistem bonus berbasis kinerja kepada pemain dan pelatih La Furia Roja. Setiap pemain setidaknya menerima hadiah EUR 1 juta atau sekitar Rp 20,3 miliar.
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