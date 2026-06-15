Prediksi Skor Spanyol vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: La Furia Roja Bisa Pesta Gol 

JawaPos.com - Prediksi pertandingan antara Spanyol vs Tanjung Verde akan dibahas dalam artikel ini. Skuad La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- diprediksi akan menang meyakinkan dalam laga tersebut.

Spanyol akan memulai kampanyenya dengan menghadapi Tanjung Verde di Grup H Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan digelar di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) pukul 23.00 WIB.

Tak bisa dipungkiri, Spanyol unggul segalanya atas Tanjung Verde. La Furia Roja yang sudah ikut serta selama 17 kali dalam ajang tersebut menjadi salah satu favorit juara pada edisi kali ini.

Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, memiliki kedalaman skuad berkualitas untuk bisa merebut gelar juara tersebut setelah terakhir kali diraih pada 2010 lalu. Pada Piala Dunia 2026 ini, La Furia Roja diperkuat banyak nama bintang seperti Lamine Yamal, Pedri, Rodri, hingga Fabian Ruiz.

Sementara, Tanjung Verde merupakan ‘anak baru’ di Piala Dunia. Ya, tim berjuluk Blue Sharks itu berstatus sebagai tim debutan pada Piala Dunia 2026. Meski demikian, negara kepulauan kecil dengan luas daratan hanya 4.000 kilometer persegi itu siap memberi kejutan pada debut mereka.

Walaupun, di atas kertas Spanyol berpeluang besar untuk memenangi laga malam nanti. Media asal Inggris, Sportsmole, memprediksi La Furia Roja akan mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Tanjung Verde.

La Furia Roja datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal bagus yakni menang 3-1 atas Peru di laga uji coba terakhir. Kemudian pasukan De La Fuente juga belum terkalahkan dalam 10 laga terakhir dengan catatan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.

Catatan impresif itu membuat Spanyol semakin dijagokan keluar sebagai pemenang dalam laga kontra Tanjung Verde. Pertemuan malam nanti juga sekaligus menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah kedua negara tersebut.