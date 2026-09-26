Betah di Bundesliga, Harry Kane Sebut Negosiasi Kontrak Baru Bayern Munchen Berjalan Lancar

JawaPos.com - Harry Kane mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai kontrak barunya bersama Bayern Munchen berjalan positif. Kane bahkan berharap kesepakatan baru dengan klub Bundesliga itu dapat dirampungkan dalam waktu sekitar satu bulan. Kane sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan Bayern Munchen hingga akhir musim.

Namun, situasi itu membuat masa depan sang striker mulai menjadi perhatian, terlebih Barcelona disebut menjadi salah satu klub yang tertarik merekrutnya. Meskipun demikian, Kane mengaku bahagia selama menjalani karier di Munchen. Penyerang Timnas Inggris itu bergabung dengan Bayern Munchen dari Tottenham Hotspur pada 2023 dan langsung menunjukkan performa positif.

Dalam dua musimnya bersama Bayern Munchen, Kane telah mencetak 152 gol dari 154 penampilan di seluruh kompetisi. Produktivitas itu membuatnya menjadi salah satu pemain yang masuk dalam nominasi peraih Ballon d'Or tahun ini. Kane juga baru mencatatkan rekor sebagai pemain tercepat yang mampu mencetak 100 gol di Bundesliga ketika membantu Bayern mengalahkan Union Berlin dengan skor 7-0.

Menjelang laga melawan Spanyol di Nations League, Kane memberi informasi terkait perkembangan terbaru negosiasi kontraknya. “Pembicaraan berjalan dengan baik. Saya cukup terbuka dan jujur mengenai hal itu. Kami masih bernegosiasi sekarang dan saya pikir semuanya berkembang ke arah yang tepat,” kata Kane dikutip dari ESPN.

Kane menyebut dirinya dan pihak klub tidak tergesa-gesa terkait negosiasi itu. “Kedua belah pihak menanggapi hal ini dengan sangat santai. Semua orang bisa melihat bahwa saya bahagia di sana, baik dari performa saya maupun cara saya berbicara di luar lapangan. Menurut saya, situasinya memang terbuka dan jujur. Saya berharap ada kesepakatan yang tercapai,” lanjut Kane.