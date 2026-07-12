Jersey Spanyol Mendadak Langka, Habis Terjual Karena Lebih Kasual di Piala Dunia 2026

Jersi putih Spanyol di Piala Dunia kali ini ternyata sudah terjual habis. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com - Warna jersi Spanyol pada Piala Dunia 2026 bukan hanya merah. Warna merah merupakan warna jersi kandang La Furia Roja, julukan timnas Spanyol. Sementara itu, warna putih merupakan warna jersi tandang.
Sekalipun hanya jersi tandang, jersi putih Spanyol di Piala Dunia kali ini ternyata sudah terjual habis. Bahkan, Adidas sebagai pihak apparel yang memproduksi jersi Spanyol sudah melayani pemesanan ulang.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perancang Busana Spanyol (ACME), Pepa Bueno, menyebut desain jersi tandang yang lebih kasual sebagai faktor utama di balik melonjaknya permintaan jersi tersebut selama Piala Dunia 2026.
"Kesuksesan jersi putih timnas kami sudah bisa mencerminkan fenomena itu (jersi menjadi outfit olahraga selain sepak bola dan kegiatan di luar olahraga). Ini jersi olahraga yang bisa digunakan lebih dari hanya untuk berolahraga," tutur Bueno, dilansir laman Mundo Deportivo.
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