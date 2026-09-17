Hansi Flick Akui Muak dengan Perdebatan Ballon d’Or yang Mengiringi Performa Pemain

Hansi Flick (Bein Sports)
JawaPos.com – Hansi Flick mengaku semakin muak dengan perdebatan mengenai perebutan Ballon d’Or yang terus menjadi pembahasan dalam sepak bola elite.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Pelatih Barcelona tersebut tetap mendukung Lamine Yamal dalam persaingan penghargaan individu itu, tetapi berharap perdebatan segera berakhir setelah keputusan resmi diumumkan.
Flick memahami kepercayaan diri Yamal yang merasa layak meraih penghargaan tersebut, meskipun ia menilai keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang bertanggung jawab atas Ballon d’Or.
Flick bahkan mengaku akan senang ketika keputusan Ballon d’Or telah dibuat sehingga pembahasan yang terus menghampiri Barcelona dapat berakhir.
Flick menyadari mungkin lebih baik jika Yamal tidak menyampaikan beberapa pernyataan mengenai penghargaan tersebut kepada publik, tetapi tetap membela kejujuran dan kepercayaan diri pemain muda itu.
Menurut Flick, Barcelona memiliki alasan untuk mendukung Yamal karena penyerang tersebut merupakan salah satu pemain penting dalam skuad mereka.
Di tengah perdebatan Ballon d’Or, Flick juga menyoroti perkembangan kemampuan Yamal dalam mencetak gol, terutama peningkatan pergerakan dan kepercayaan dirinya ketika berada di sekitar kotak penalti.
Flick menilai perkembangan tersebut merupakan hasil kerja keras dalam latihan serta peningkatan kondisi fisik dan keyakinan Yamal dalam menyelesaikan peluang.
Meski mendukung pemainnya, Flick menegaskan Barcelona harus lebih mengutamakan kemenangan dan pencapaian tim daripada menjadikan penghargaan individu sebagai prioritas.
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