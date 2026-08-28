Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.08 WIB

Hansi Flick Kembali Puji Performa Raphinha Usai Barcelona Kalahkan Athletic Club

Raphinha (Instagram @raphinha) - Image

Raphinha (Instagram @raphinha)

JawaPos.com – Hansi Flick kembali memberikan dukungan kepada Raphinha setelah Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club dalam lanjutan LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (28/8), Pelatih asal Jerman itu menilai posisi Raphinha di lini depan bukan persoalan utama karena yang lebih penting adalah intensitas, komitmen, dan kontribusinya di lapangan.

Raphinha kembali menunjukkan peran penting dalam serangan Barcelona dengan mencetak gol pembuka, sebelum Fermín López memastikan kemenangan tim tuan rumah.

Flick juga menilai Raphinha mampu memanfaatkan perannya sebagai penyerang tengah sebagai alternatif dalam skema serangan Barcelona.

Pemain asal Brasil tersebut telah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama LaLiga setelah sebelumnya mencetak gol ketika menghadapi Elche.

Meski demikian, Flick belum memastikan apakah Raphinha akan terus dimainkan sebagai penyerang tengah karena menurutnya hal terpenting adalah menjaga efektivitas permainan kolektif Barcelona.

Selain performanya di lapangan, Flick memuji komitmen Raphinha sebagai kapten Barcelona dan hubungannya dengan para penggemar.

Flick menyebut Raphinha menunjukkan komitmen penuh kepada klub dan rekan-rekan setimnya, sementara dukungan suporter dinilai turut memberikan dampak positif bagi sang pemain.

Kemenangan atas Athletic Club sekaligus menjadi kemenangan kedua Barcelona di LaLiga musim ini dan menunjukkan perkembangan positif dalam permainan tim.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sapu Bersih Dua Laga Awal, Hansi Flick Tegaskan Barcelona Masih Harus Berkembang - Image
Sepak Bola Dunia

Sapu Bersih Dua Laga Awal, Hansi Flick Tegaskan Barcelona Masih Harus Berkembang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.28 WIB

Preview Barcelona vs Athletic Bilbao: Hansi Flick Siapkan Duet Rodri dan Pedri - Image
Sepak Bola Dunia

Preview Barcelona vs Athletic Bilbao: Hansi Flick Siapkan Duet Rodri dan Pedri

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.54 WIB

Hansi Flick Tetapkan Syarat untuk Alejandro Balde jika Ingin Bertahan di Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Tetapkan Syarat untuk Alejandro Balde jika Ingin Bertahan di Barcelona

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore