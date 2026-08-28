Hansi Flick Kembali Puji Performa Raphinha Usai Barcelona Kalahkan Athletic Club

JawaPos.com – Hansi Flick kembali memberikan dukungan kepada Raphinha setelah Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club dalam lanjutan LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (28/8), Pelatih asal Jerman itu menilai posisi Raphinha di lini depan bukan persoalan utama karena yang lebih penting adalah intensitas, komitmen, dan kontribusinya di lapangan.

Raphinha kembali menunjukkan peran penting dalam serangan Barcelona dengan mencetak gol pembuka, sebelum Fermín López memastikan kemenangan tim tuan rumah.

Flick juga menilai Raphinha mampu memanfaatkan perannya sebagai penyerang tengah sebagai alternatif dalam skema serangan Barcelona.

Pemain asal Brasil tersebut telah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama LaLiga setelah sebelumnya mencetak gol ketika menghadapi Elche.

Meski demikian, Flick belum memastikan apakah Raphinha akan terus dimainkan sebagai penyerang tengah karena menurutnya hal terpenting adalah menjaga efektivitas permainan kolektif Barcelona.

Selain performanya di lapangan, Flick memuji komitmen Raphinha sebagai kapten Barcelona dan hubungannya dengan para penggemar.

Flick menyebut Raphinha menunjukkan komitmen penuh kepada klub dan rekan-rekan setimnya, sementara dukungan suporter dinilai turut memberikan dampak positif bagi sang pemain.