Sapu Bersih Lima Laga Usai Kalahkan Levante, Hansi Flick Akui Bukan Pertandingan Terbaik Barcelona

JawaPos.com - Barcelona mempertahankan start sempurna di La Liga 2026/2027 setelah mengalahkan Levante 4-2 di Estadi Ciutat de Valencia, Minggu (13/9). Hasil itu membuat Barcelona menyapu bersih lima pertandingan awal La Liga dengan kemenangan. Blaugrana saat ini mengoleksi 15 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen.

Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Mereka membuka keunggulan pada menit kelima melalui Xavi Espart yang memanfaatkan bola hasil umpan Raphinha di dalam kotak penalti. Lamine Yamal sempat gagal mengontrol umpan Raphinha. Bola kemudian jatuh ke kaki Espart yang berhasil membuka keunggulan sekaligus mencatatkan gol pertamanya untuk klub.

Levante berusaha memberikan respons. Tendangan bebas Victor Garcia dari jarak sekitar 30 meter masih mampu diamankan kiper Barcelona, Joan Garcia. Setelah itu, Petar Ratkov dan Roger Brugue juga memperoleh peluang, tetapi upaya keduanya belum menghasilkan gol.

Barcelona lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-19 lewat serangan balik cepat. Umpan terobosan Fermin Lopez diteruskan kepada Raphinha yang berhasil melewati Ryan. Raphinha kemudian mengirimkan bola ke arah Yamal. Pemain muda Spanyol itu melakukan tembakan keras yang menghujam bagian atas gawang Levante.

Memimpin skor 2-0 membuat Barcelona terlihat nyaman, tetapi performa mereka belum sepenuhnya meyakinkan. Levante bahkan hampir memperkecil ketertinggalan ketika Manu Sanchez merebut bola dari Pau Cubarsi dan mengirim umpan silang kepada Garcia. Namun, penyelesaian Garcia masih melebar.

Barcelona kembali menguasai pertandingan pada awal babak kedua. Yamal kembali menjadi ancaman utama setelah terjatuh akibat tekanan Aissa Mandi di dalam kotak penalti. Wasit Jon Ander Gonzalez Esteban pun memberikan hadiah penalti untuk Barcelona. Yamal maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Barcelona unggul 3-0.

Usai tertinggal, Levante akhirnya mendapatkan gol pada menit ke-79. Ivan Romero memanfaatkan kesalahan umpan Barcelona di area pertahanan, lalu melewati Joan Garcia sebelum menceploskan bola ke gawang Barcelona. Tuan rumah terus menekan dan kembali mencetak gol pada menit ke-88.

Semula, Joan Garcia berhasil menepis tembakan Brugue, tetapi bola muntah kembali jatuh ke kaki Brugue dan langsung ditembakan kembali ke gawang Garcia. Gol itu membuat skor menjadi 2-3. Barcelona pun berada dalam tekanan hingga penghujung laga. Namun, harapan Levante untuk menyamakan kedudukan pupus pada menit kedua masa tambahan waktu.

Karim Adeyemi melakukan aksi individu dengan melewati dua pemain bertahan sebelum memasuki kotak penalti. Adeyemi lalu melepaskan tembakan rendah yang tidak mampu dijangkau Mathew Ryan pada menit ke 90+2. Barcelona pun memastikan kemenangan 4-2 sekaligus mempertahankan rekor sempurna mereka di La Liga.