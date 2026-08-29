Hansi Flick Sebut Rodri sebagai Rekrutan Sempurna Barcelona Usai Kemenangan atas Athletic Bilbao

JawaPos.com - Barcelona mengawali musim LaLiga dengan sempurna. Setelah menghancurkan Elche 5-0, Blaugrana kembali meraih tiga poin lewat kemenangan 2-0 atas Athletic Club di Camp Nou.

Namun, sorotan terbesar malam itu bukan hanya soal kemenangan. Rodri akhirnya menjalani debutnya bersama Barcelona.

Gelandang yang didatangkan dari Manchester City dengan harga €60 juta tersebut masuk pada babak kedua dan langsung mendapat sambutan meriah dari para pendukung tuan rumah.

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Melansir ESPN, bagi Hansi Flick, tidak ada keraguan bahwa Rodri merupakan pemain yang sangat cocok dengan Barcelona.

"Semua orang senang dia bermain untuk kami, bermain untuk Barça," kata Flick dalam konferensi pers ketika ditanya tentang debut Rodri.

"Dia adalah pemain yang sempurna untuk kami, pemain yang sempurna untuk filosofi kami, gaya permainan sepak bola yang ingin kami terapkan."

Rodri Mulai Mendapatkan Ritme

Rodri sebelumnya tidak masuk skuad utama saat Barcelona menang 5-0 atas Elche karena belum memiliki ritme pertandingan yang cukup.

Ia baru kembali berlatih bersama rekan-rekan barunya pada Senin. Setelah masuk daftar pemain cadangan melawan Athletic, Flick akhirnya memberikan kesempatan kepada gelandang Spanyol tersebut setelah pertandingan melewati menit ke-60.