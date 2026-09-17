Richarlison Terpinggirkan di Tottenham Hotspur Setelah Berselisih dengan Roberto De Zerbi

Richarlison (Bein Sports)
JawaPos.com – Richarlison dikucilkan dari tim utama Tottenham Hotspur setelah terlibat perselisihan dengan pelatih Roberto De Zerbi.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), De Zerbi menegaskan bahwa penyerang asal Brasil tersebut tidak akan dimainkan, termasuk dalam pertandingan Carabao Cup, meskipun secara regulasi ia masih memenuhi syarat untuk tampil.
Keputusan tersebut berkaitan dengan perselisihan yang muncul setelah Richarlison menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham pada bursa transfer musim panas.
De Zerbi mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali berbicara dengan Richarlison selama pramusim untuk memintanya bertahan di London.
Namun, Richarlison tetap menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub sehingga De Zerbi menilai persoalan tersebut kini berada di antara sang pemain dan Tottenham.
Richarlison kemudian merespons pernyataan De Zerbi melalui media sosial dengan pesan singkat, “Mengapa?” disertai emoji menangis.
Richarlison bergabung dengan Tottenham dari Everton pada 2022 dengan nilai transfer EUR 58 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.
Upaya Richarlison meninggalkan Tottenham pada musim panas, termasuk kemungkinan peminjaman ke Vasco da Gama serta ketertarikan Everton dan Trabzonspor, tidak berujung pada kesepakatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022