Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 22.37 WIB

Richarlison Terpinggirkan di Tottenham Hotspur Setelah Berselisih dengan Roberto De Zerbi

Richarlison (Bein Sports) - Image

Richarlison (Bein Sports)

JawaPos.com – Richarlison dikucilkan dari tim utama Tottenham Hotspur setelah terlibat perselisihan dengan pelatih Roberto De Zerbi.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), De Zerbi menegaskan bahwa penyerang asal Brasil tersebut tidak akan dimainkan, termasuk dalam pertandingan Carabao Cup, meskipun secara regulasi ia masih memenuhi syarat untuk tampil.

Keputusan tersebut berkaitan dengan perselisihan yang muncul setelah Richarlison menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham pada bursa transfer musim panas.

De Zerbi mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali berbicara dengan Richarlison selama pramusim untuk memintanya bertahan di London.

Namun, Richarlison tetap menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub sehingga De Zerbi menilai persoalan tersebut kini berada di antara sang pemain dan Tottenham.

Richarlison kemudian merespons pernyataan De Zerbi melalui media sosial dengan pesan singkat, “Mengapa?” disertai emoji menangis.

Richarlison bergabung dengan Tottenham dari Everton pada 2022 dengan nilai transfer EUR 58 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.

Upaya Richarlison meninggalkan Tottenham pada musim panas, termasuk kemungkinan peminjaman ke Vasco da Gama serta ketertarikan Everton dan Trabzonspor, tidak berujung pada kesepakatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Roberto De Zerbi Serahkan Masa Depan Richarlison kepada Spurs di Tengah Rumor Kepindahan ke Brasil - Image
Sepak Bola Dunia

Roberto De Zerbi Serahkan Masa Depan Richarlison kepada Spurs di Tengah Rumor Kepindahan ke Brasil

Minggu, 13 September 2026 | 03.14 WIB

Richarlison Kecam Tottenham Hotspur dan Tegaskan Keinginan Kembali ke Everton - Image
Sepak Bola Dunia

Richarlison Kecam Tottenham Hotspur dan Tegaskan Keinginan Kembali ke Everton

Rabu, 2 September 2026 | 20.50 WIB

Everton Bidik Richarlison, Tottenham Tahan Mantan Bintang The Toffees dengan Harga Tinggi - Image
Sepak Bola Dunia

Everton Bidik Richarlison, Tottenham Tahan Mantan Bintang The Toffees dengan Harga Tinggi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore