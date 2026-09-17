Richarlison Terpinggirkan di Tottenham Hotspur Setelah Berselisih dengan Roberto De Zerbi

JawaPos.com – Richarlison dikucilkan dari tim utama Tottenham Hotspur setelah terlibat perselisihan dengan pelatih Roberto De Zerbi.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), De Zerbi menegaskan bahwa penyerang asal Brasil tersebut tidak akan dimainkan, termasuk dalam pertandingan Carabao Cup, meskipun secara regulasi ia masih memenuhi syarat untuk tampil.

Keputusan tersebut berkaitan dengan perselisihan yang muncul setelah Richarlison menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham pada bursa transfer musim panas.

De Zerbi mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali berbicara dengan Richarlison selama pramusim untuk memintanya bertahan di London.

Namun, Richarlison tetap menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub sehingga De Zerbi menilai persoalan tersebut kini berada di antara sang pemain dan Tottenham.

Richarlison kemudian merespons pernyataan De Zerbi melalui media sosial dengan pesan singkat, “Mengapa?” disertai emoji menangis.

Richarlison bergabung dengan Tottenham dari Everton pada 2022 dengan nilai transfer EUR 58 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.