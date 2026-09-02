Richarlison Kecam Tottenham Hotspur dan Tegaskan Keinginan Kembali ke Everton

JawaPos.com – Richarlison mengecam Tottenham Hotspur dan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Everton di tengah pembicaraan transfer menjelang batas waktu bursa.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Everton dan Tottenham dilaporkan telah membahas kepindahan penyerang asal Brasil tersebut dengan nilai transfer EUR 25 juta atau sekitar Rp558 miliar, ditambah bonus.

Richarlison sebelumnya memperkuat Everton pada 2018 hingga 2022 dan mencetak 53 gol dalam 152 pertandingan sebelum bergabung dengan Tottenham.

Namun, rencana kepindahan tersebut menghadapi hambatan yang berkaitan dengan pembayaran warisan yang menurut Richarlison masih menjadi haknya dari Tottenham.

Dalam pernyataan emosional di media sosial, Richarlison menegaskan tidak ingin masa depannya kembali ditentukan oleh pihak lain setelah mengalami berbagai tekanan selama beberapa tahun terakhir.

Richarlison juga meminta Tottenham menghormati keinginannya dan menegaskan bahwa ia hanya akan menerima kepindahan jika kesepakatan tersebut memberikan manfaat bagi klub.

Richarlison kemudian menyatakan bahwa dirinya ingin kembali ke Everton, klub yang disebutnya sebagai tempat yang sangat membuatnya bahagia.

Richarlison mengatakan akan kembali ke klub tersebut apabila Tottenham dan Everton mencapai kesepakatan, meskipun hingga kini dirinya masih terikat kontrak dengan Tottenham dan siap membantu klub.