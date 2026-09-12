Roberto De Zerbi Serahkan Masa Depan Richarlison kepada Spurs di Tengah Rumor Kepindahan ke Brasil

Richarlison (Flashscore)
JawaPos.com – Roberto De Zerbi belum dapat memastikan masa depan Richarlison di Tottenham Hotspur setelah muncul laporan bahwa penyerang asal Brasil tersebut ingin mengakhiri kontraknya lebih awal.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Manajer Tottenham itu memilih tidak memberikan kepastian ketika ditanya mengenai posisi Richarlison, yang kontraknya bersama klub masih menyisakan sembilan bulan.
De Zerbi menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya dan menyebut pihak klub, Richarlison, serta agennya lebih mengetahui situasi yang sebenarnya.
Richarlison sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke mantan klubnya, Everton, tetapi transfer tersebut gagal terwujud sebelum penutupan bursa Liga Premier pada 1 September.
Pemain berusia 29 tahun itu juga dilaporkan ingin dipinjamkan ke klub Brasil, Vasco da Gama, hingga Januari, sementara Tottenham lebih memilih menjualnya secara permanen.
Kondisi tersebut membuat masa depan Richarlison semakin tidak menentu, terlebih dirinya belum bermain sejak kekalahan Tottenham dari Brentford pada pekan pembuka Liga Premier dan tidak masuk skuad berisi 25 pemain untuk kompetisi liga.
Di tengah ketidakjelasan mengenai Richarlison, Tottenham juga belum meraih kemenangan dan belum mencetak gol di Liga Premier musim ini menjelang pertandingan melawan Everton.
De Zerbi tetap menunjukkan keyakinannya terhadap skuad Tottenham dengan menilai timnya mengalami perkembangan dibandingkan musim sebelumnya meskipun hasil awal belum sesuai harapan.
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