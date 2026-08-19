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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.05 WIB

Everton Bidik Richarlison, Tottenham Tahan Mantan Bintang The Toffees dengan Harga Tinggi

Pemain Tottenham Hotspur Richarlison dikabarkan diminati mantan klubnya, Everton. (The Mirror) - Image

Pemain Tottenham Hotspur Richarlison dikabarkan diminati mantan klubnya, Everton. (The Mirror)

JawaPos.com - Everton dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk memulangkan Richarlison dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2026. Namun, rencana tersebut tak berjalan mudah karena Tottenham meminta biaya transfer yang cukup tinggi.

Richarlison menjadi salah satu pemain yang masuk radar Everton setelah masa depannya di Tottenham mulai dipertanyakan.

Penyerang asal Brasil itu kini berusia 29 tahun dan kontraknya bersama Spurs memasuki tahun terakhir.

Everton bukan klub asing bagi Richarlison.

Sebelum bergabung dengan Tottenham pada 2022, dia lebih dulu menghabiskan empat musim bersama The Toffees.

Selama berseragam Everton, Richarlison mencatatkan 53 gol dalam 152 penampilan di berbagai kompetisi.

Performa tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain penting klub sebelum akhirnya Tottenham menebusnya dengan nilai transfer sekitar 60 juta poundsterling.

Kini, Everton disebut ingin membuka kembali pintu untuk sang mantan pemain.

Klub yang ditangani David Moyes itu sedang menyusun rencana untuk mengajukan tawaran kepada Tottenham.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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