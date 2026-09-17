Thomas Tuchel Menyesal Tak Sempat Makan Rumput Estadio Azteca

JawaPos.com - Sekalipun gagal membawa timnas Inggris memenangi Piala Dunia 2026, tactician Thomas Tuchel masih mengingat momen bersama The Three Lions, julukan timnas Inggris. Salah satunya saat Inggris menekuk Meksiko 3-2 di babak 16 besar.

Tuchel melontarkan pengakuan unik terkait kemenangan di Estadio Azteca tersebut. Seperti yang dikutip dalam laman ESPN, dia menyesal karena tidak sempat memakan rumput Estadio Azteca usai kemenangan itu.

"Sayangnya, aku saat itu tidak sempat menyimpan sesuatu dari Azteca di dalam tubuhku. Itulah yang aku rasakan. Seperti itu momen yang kurasakan saat itu," ungkap Tuchel.