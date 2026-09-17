Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola

Man City vs Norwich City di Piala Liga Inggris menjadi awal perjalanan Enzo Maresca mengejar kesuksesan Pep Guardiola bersama The Cityzens. (Bein Sports)
JawaPos.com - Pep Guardiola memenangi Piala Liga sebelum angkat kaki dari Manchester City musim lalu. Nah, musim ini, Enzo Maresca di kursi pelatih The Cityzens, julukan City, bakal meneruskan sukses Guardiola tersebut.
Dini hari nanti, kans Maresca mengulang kiprah Guardiola dimulai dari putaran ketiga kontra Norwich City di Etihad Stadium, Manchester (siaran langsung Vidio pukul 01.30 WIB). Rekor 100 persen kemenangan City selama eranya menjadi modal Maresca.
Selain 100 persen menang, City juga tidak kemasukan dalam tiga laga terakhir. Termasuk saat memenangi derbi Manchester di kandang Manchester United akhir pekan kemarin (14/9). City menang tipis 1-0 atas United.
Bek tengah sekaligus kapten City Ruben Dias menyebut taktik Maresca memiliki kesamaan dengan Sang Filsuf, julukan Guardiola.
"Detail latihan, mulai dari cara kami menekan hingga cara kami bertahan, semua dari ide Enzo," kata Ruben, dilansir laman BBC Sport.
Meski demikian, Ruben menyebut ada beberapa hal yang berubah saat era Maresca dibandingkan dengan era Guardiola. Hanya, perubahan tersebut tidak begitu signifikan.
"Tetapi tetap saja, semuanya sangat mirip dengan cara kami saat berperilaku di klub ini," sambung bek tengah berkebangsaan Portugal itu.
Bagi Maresca, ini akan menjadi laga kesembilannya dalam ajang Piala Liga. Delapan laga sebelumnya dia jalani di Leicester City dan Chelsea. Mencapai semifinal pada musim lalu bersama The Blues, julukan Chelsea, menjadi capaian terbaiknya.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1):
28-Rulli (g); 45-Khusanov, 3-Ruben (c), 6-Guehi, 82-Lewis; 8-Kovacic, 32-Bouaddi; 37-Allan, 7-Ndiaye, 42-Semenyo; 9-Haaland
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