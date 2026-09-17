Taisei Marukawa Jalani Proses Naturalisasi, Bisa Bela Timnas Indonesia

Taisei Marukawa menjalani proses naturalisasi setelah lima tahun berkarier di Indonesia. Winger Dewa United itu berpotensi menjadi WNI. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Taisei Marukawa selangkah lebih dekat menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Winger Dewa United tersebut saat ini tengah menjalani proses naturalisasi setelah lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan, di antara syarat warga negara asing menjadi WNI adalah pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
Presiden Dewa United Ardian Satya Negara membenarkan proses tersebut. Dia menjelaskan, klub mendukung penuh upaya pemain asal Jepang itu untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
“Kami tentu berharap proses naturalisasi Taisei bisa berjalan dengan lancar. Sebagai klub, kami tentu akan mendukung proses tersebut,” ujar Ardian.
Marukawa lahir di Higashihiroshima, Jepang, pada 30 Januari 1997. Dia datang ke Indonesia pada musim 2021-2022 untuk memperkuat Persebaya Surabaya. Setelah itu, dia membela PSIS Semarang pada 2022-2024 sebelum akhirnya bergabung dengan Dewa United hingga sekarang.
Lima tahun menetap di Indonesia menjadi modal Marukawa menempuh proses naturalisasi. Jika proses tersebut rampung, statusnya sebagai WNI juga membuat Marukawa bakal tercatat sebagai pemain lokal dalam kompetisi domestik.
Kedekatan Marukawa dengan Indonesia tidak hanya terlihat dari lamanya berkarier di kompetisi lokal. Pemain yang pernah merumput di Liga Malta tersebut juga sudah mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.
“Dia sudah lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia. Jadi, secara lingkungan dan kehidupan sehari-hari, dia juga sudah sangat dekat dengan Indonesia,” ungkap Ardian.
“Bahkan, kita bisa melihat Taisei sudah bisa berbahasa Indonesia dengan cukup percaya diri. Itu menunjukkan bagaimana dia sudah beradaptasi dengan baik selama berada di sini,” imbuhnya.
Marukawa juga memiliki rekam jejak cukup panjang di sepak bola Indonesia. Saat memperkuat Persebaya, dia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2021/2022.
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