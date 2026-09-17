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Kamis, 17 September 2026 | 17.33 WIB

Prediksi Juventus vs NEC Nijmegen: Kursi Luciano Spalletti Terancam

Juventus menghadapi NEC Nijmegen di Liga Europa. Luciano Spalletti berada dalam tekanan setelah gagal menang dalam dua laga terakhir.(Dok. Juventus) - Image

Juventus menghadapi NEC Nijmegen di Liga Europa. Luciano Spalletti berada dalam tekanan setelah gagal menang dalam dua laga terakhir.(Dok. Juventus)

JawaPos.com – Posisi Luciano Spalletti sebagai allenatore Juventus sedang dalam tekanan. Itu setelah dia gagal menorehkan kemenangan dalam dua laga terakhir. Pascaditahan seri 1-1 AC Milan (7/9), Juve keok 2-3 dari US Sassuolo, akhir pekan kemarin (13/9).

Sontak, nama Antonio Conte disebut-sebut sebagai pengganti Spalletti di kursi allenatore La Vecchia Signora, julukan Juve. Terlebih, jika gagal memenangi laga pembuka fase League Liga Europa kontra NEC Nijmegen, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 2 pukul 02.00 WIB).

Selain laga tersebut, laga melawan Atalanta BC dalam giornata kelima Serie A akhir pekan ini (20/9) juga disebut jadi penentu kontrak Spalletti. Meski, kontrak Spalletti sebagai nahkoda Juve baru habis di musim panas 2028 mendatang.

Namun, General Manager Juve Giovanni Carnevali mengklaim, posisi Spalletti tidak akan terganti sebagai juru taktik Juve.

“Seiring waktu, Juve akan jadi tim yang lebih kompetitif,” sebut Carnevali ketika diwawancarai di Radio Anch'lo Sport.

“Semangatku tidak mengarah pada pergantian pelatih. Aku pun sama sekali tidak memikirkannya. Aku lebih suka menyusun rencana ke depan,” sambung Carnevali.

Analis sepak bola Italia dan fans Juve menilai Conte lebih memahami Juve ketimbang Spalletti.

INVESTASI GAGAL DARI KOLO MUANI

Keputusan Juve memboyong Randal Kolo Muani dengan fee EUR 50 juta (Rp 1,02 triliun) musim panas ini belum kelihatan efeknya. Kolo Muani masih nirgol sampai empat laga pertamanya.

Kolo Muani baru mencatatkan satu umpan gol. Duel kontra NEC pun diharapkan jadi awal kran gol bomber berkebangsaan Prancis itu.

“Berikan Kolo Muani lebih banyak kesempatan untuk menendang bola,” sebut Spalletti kepada Sport Mediaset.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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