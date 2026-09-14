Bomber Dewa United Cetak Brace di Debut Super League, Daniel Junior Terinspirasi Foto Mendiang Nenek

Daniel Junior mencetak brace pada debutnya bersama Dewa United. Foto mendiang nenek menjadi sumber kekuatan dan motivasi bomber asal Brasil itu. (Dok. DU)
JawaPos.com – Daniel Junior adalah pemain debutan di Super League. Namun, bomber Dewa United itu langsung tampil gacor. Dia langsung mencatatkan brace dalam laga kontra Bhayangkara FC di Banten International Stadium, Jumat (11/9).
Ternyata, ada cerita tersendiri di balik dua gol itu.
“Sebelum pertandingan, seseorang di luar memberikan foto nenek saya. Nenek saya meninggal dua minggu lalu,” kata bomber asal Brasil itu, dikutip dari laman resmi I.League.
Foto itu mampu membakar semangat Daniel. “Foto itu memberi saya kekuatan dan motivasi lebih di dalam lapangan,” tambahnya.
Berkat mendiang sang nenek, pemain 31 tahun itu mampu mencetak gol debut di Indonesia. Baginya, itu adalah momen yang istimewa.
“Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang memberi saya kekuatan untuk bermain, datang ke sini, dan memberikan yang terbaik demi membantu tim,” terang Daniel.
Karena sudah tampil bagus, dia ingin mempertahankan performa apiknya.
Termasuk meneruskan catatan gol di laga berikutnya.
“Saya memang datang untuk mencetak gol. Ada kalanya saya mencetak gol, ada kalanya tidak, tetapi yang terpenting adalah tim tidak kalah. Saya yakin tahun ini Dewa United akan melakukan sesuatu yang besar di liga,” pungkas Daniel. (gus/ali)
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