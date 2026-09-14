Profil Joanna Wietrzyk: Atlet HYROX Australia Tetap Menang Usai Insiden Diare di Lintasan Beijing

Joanna Wietrzyk tetap menang di HYROX Beijing 2026 meski alami insiden diare. HYROX pun buka suara soal penanganan dan evaluasi prosedur. (Dok. IG Joanna Wietrzyk - Hyrox)

JawaPos.com – Joanna Wietrzyk menjadi sorotan setelah mengalami insiden diare saat mengikuti HYROX Beijing 2026. Atlet asal Australia itu tetap melanjutkan perlombaan meski mengalami mencret masalah pencernaan di tengah pertandingan hingga akhirnya keluar sebagai pemenang.

Joanna Wietrzyk berhasil memenangkan kategori putri profesional dengan catatan waktu 1 jam 1 menit 23 detik. Namun, kemenangan tersebut justru diwarnai kontroversi setelah insiden yang dialaminya di lintasan menjadi viral di media sosial.

HYROX merupakan kompetisi kebugaran berintensitas tinggi yang memadukan lari dengan delapan jenis latihan. Peserta harus berlari sejauh 1 kilometer sebelum menyelesaikan setiap stasiun latihan, sehingga total jarak lari mencapai 8 kilometer.

Tekanan fisik yang sangat berat dalam perlombaan membuat kondisi tubuh atlet berada pada batas kemampuan. Situasi tersebut dialami Joanna ketika mengikuti HYROX Beijing 2026.

Siapa Joanna Wietrzyk? Joanna Wietrzyk merupakan salah satu atlet elite HYROX asal Australia. Namanya semakin dikenal setelah mencatat sejumlah hasil impresif di kompetisi internasional.

Sebelum serius menekuni HYROX, Joanna memiliki latar belakang olahraga kompetitif. Ia pernah bermain tenis di level nasional Australia sebelum beralih ke netball di tingkat negara bagian.

Joanna kemudian bekerja sebagai pelatih kebugaran. Dari lingkungan tersebut, ia mulai mengenal HYROX dan secara bertahap berkembang menjadi salah satu atlet perempuan papan atas dalam olahraga tersebut.

Perkembangan Joanna berlangsung cepat. Ia berhasil menembus jajaran atlet elite HYROX dan menjadi perempuan Australia pertama yang masuk kelompok 15 atlet putri elite.