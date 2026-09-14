Prediksi Bursa Skor Neftchi vs Al Quwa Al Jawiya di Liga Champions Asia, Potensi Tuan Rumah Menggila

JawaPos.com - Neftchi Fargona akan memulai petualangan mereka di Liga Champions Asia musim 2026/2027. Klub asal Uzbekistan itu akan menjamu wakil Irak, Al Quwa Al Jawiya, di Istiqlol Stadium, Senin (14/9), pukul 20.45 WIB.

Banyak prediksi menjagokan Neftchi bakal memenangi duel tersebut. Bukan saja terkait posisi mereka sebagai tuan rumah. Tapi, berdasarkan semua data yang tersedia, termasuk performa terkini dan statistik pemain, Neftchi menunjukkan hasil yang paling mungkin terjadi dalam pertandingan ini.

Neftchi memiliki probabilitas 49,53 persen meraih tiga poin. Sedangkan kemenangan bagi Al Quwa Al Jawiya memiliki probabilitas 25,32 persen, sedangkan hasil imbang memiliki probabilitas 25,15 persen.

Skor yang paling mungkin untuk kemenangan Neftchi adalah 1-0 dengan probabilitas 11,42 persen. Skor berikutnya yang paling mungkin untuk hasil tersebut adalah 2-0 (9,63 persen) dan 2-1 (9,16 persen).

Sementara skor yang paling mungkin untuk kemenangan Al Quwa Al Jawiya adalah 0-1 (7,44 persen). Sementara untuk hasil imbang adalah 1-1 (11,87 persen).

Rekor Pertemuan Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Situasi ini memungkinkan keduanya bakal bersikap hati-hati saat memulai laga.

Walau begitu, jika mengacu lima pertandingan terakhir, memang lebih diunggulkan untuk memenangi laga di kandang tersebut.

Di Liga Uzbekistan, mereka telah mengemas tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terbaru.