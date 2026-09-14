Prediksi Bursa Skor Neftchi vs Al Quwa Al Jawiya di Liga Champions Asia, Potensi Tuan Rumah Menggila

Neftchi Fergona bakal menghadapi wakil Irak, Al Quwa Al Jawiya, pada laga pembuka Liga Champions Asia 2026/2027. (istimewa)
JawaPos.com - Neftchi Fargona akan memulai petualangan mereka di Liga Champions Asia musim 2026/2027. Klub asal Uzbekistan itu akan menjamu wakil Irak, Al Quwa Al Jawiya, di Istiqlol Stadium, Senin (14/9), pukul 20.45 WIB.
Banyak prediksi menjagokan Neftchi bakal memenangi duel tersebut. Bukan saja terkait posisi mereka sebagai tuan rumah. Tapi, berdasarkan semua data yang tersedia, termasuk performa terkini dan statistik pemain, Neftchi menunjukkan hasil yang paling mungkin terjadi dalam pertandingan ini.
Neftchi memiliki probabilitas 49,53 persen meraih tiga poin. Sedangkan kemenangan bagi Al Quwa Al Jawiya memiliki probabilitas 25,32 persen, sedangkan hasil imbang memiliki probabilitas 25,15 persen.
Baca Juga:Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Skor yang paling mungkin untuk kemenangan Neftchi adalah 1-0 dengan probabilitas 11,42 persen. Skor berikutnya yang paling mungkin untuk hasil tersebut adalah 2-0 (9,63 persen) dan 2-1 (9,16 persen).
Sementara skor yang paling mungkin untuk kemenangan Al Quwa Al Jawiya adalah 0-1 (7,44 persen). Sementara untuk hasil imbang adalah 1-1 (11,87 persen).
Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Situasi ini memungkinkan keduanya bakal bersikap hati-hati saat memulai laga.
Walau begitu, jika mengacu lima pertandingan terakhir, memang lebih diunggulkan untuk memenangi laga di kandang tersebut.
Di Liga Uzbekistan, mereka telah mengemas tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terbaru.
Sementara Al Quwa Al Jawiya memiliki hasil kurang impresif jelang lawatan ke Asia Barat. Mereka baru menciptakan satu kemenangan, dua kekalahan, dan dua hasil imbang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022