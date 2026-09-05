PSSI Siapkan Gebrakan Baru, Wasit Liga Champions Asia Bakal Pimpin Laga Super League

JawaPos.com – PSSI menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan kualitas perwasitan Indonesia. Komite Wasit PSSI berencana mengundang wasit yang rutin memimpin pertandingan AFC Champions League Elite (ACL Elite) untuk datang ke Indonesia.

Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menyebut kehadiran pengadil dari level tertinggi Asia itu penting bagi perkembangan wasit Indonesia. Mereka bisa menjadi rujukan bagi perangkat pertandingan lokal dalam memahami standar perwasitan di level elite.

“Suatu hari nanti kami juga harus mengundang beberapa wasit yang selalu memimpin ACL Elite. Kami perlu belajar dari mereka. Itulah sebabnya ini adalah poin yang penting,” ujar Ogawa.

Pria asal Jepang itu menerangkan, Liga Indonesia tetap membutuhkan peran wasit asing pada kompetisi musim 2026-2027. Namun, penugasannya bakal lebih selektif.

Pengadil mancanegara hanya akan memimpin pertandingan tertentu yang dianggap krusial.

“Jadi, tidak di setiap pekan pertandingan. Sekarang kita memiliki wasit bagus di jajaran wasit Indonesia, termasuk Yudai Yamamoto,” ungkapnya.

Yudai Yamamoto sendiri menjadi bagian dari perubahan kebijakan tersebut. Pada Januari 2026, wasit asal Jepang itu diperkenalkan sebagai wasit asing penuh waktu pertama di Indonesia.

Sementara itu, selain soal penugasan wasit, Ogawa juga menyampaikan penerapan sejumlah perubahan Laws of the Game pada musim 2026-2027.