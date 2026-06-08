Resmi Latih Persija Jakarta, Ini Deretan Prestasi Shin Tae-yong: Dari Liga Champions Asia, Piala Dunia, hingga Timnas Indonesia

JawaPos.com - Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Persija Jakarta untuk mengarungi Super League musim 2026/2027. Sederet prestasi di level klub dan tim nasional menjadi alasan Macan Kemayoran memilih juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Di level klub, Shin Tae-yong pertama kali menjabat sebagai nahkoda utama sebuah tim saat ditunjuk oleh Seongnam Ilhwa pada 2010.

Bersama klub yang pernah ia bela saat menjadi pemain, gelar juara Piala Korea Selatan berhasil diraih pada musim 2010/2011. Bahkan gelar tertinggi tim Asia, AFC Champions League (Liga Champions Asia) juga berhasil dipersembahkan pada musim 2009/2010.

Secara keseluruhan, total 145 laga berhasil dicatatkan oleh pelatih yang akrab disapa STY dengan sukses mencatatkan rata-rata 1,47 poin per pertandingan.

Prestasi gemilang tersebut membuat Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) menunjuknya sebagai asisten pelatih tim nasional pada 2014, sebelum akhirnya menjabat sebagai pelatih interim menggantikan Uli Stielike.

Pada 2015, ia ditunjuk menjadi pelatih Korea Selatan U-23. Hanya 10 bulan, jabatan pelatih timnas senior pun berhasil diemban pada 2016.

Salah satu puncak kesuksesan karier kepelatihan Shin Tae-yong tentu saat sukses mengalahkan raksasa Eropa Jerman dengan skor 2-1 pada fase grup Piala Dunia 2018 sekaligus memulangkan sang juara bertahan dari turnamen. Sayang, torehan tersebut tak cukup membuatnya dipertahankan dan pada akhirnya menjadi pelatih timnas Indonesia pada tahun 2020.

Bersama Timnas Indonesia Shin Tae-yong mencatat sejarah lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Selain itu, timnas U-23 berhasil meraih peringkat empat di AFC U-23 Asian Cup sekaligus selangkah lagi lolos ke ajang Olimpiade 2024.

Prestasi Shin Tae-yong Juara AFC Champions League 2009/2010