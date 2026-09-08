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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 16.52 WIB

Prediksi Skor Al Ittihad vs Al Fayha di Liga Arab Saudi: Al-Numoor Siap Terkam Tim Tamu

Al Ittihad diprediksi mampu mengalahkan Al Fayha dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Al Inma Stadium. (Al Ittihad) - Image

Al Ittihad diprediksi mampu mengalahkan Al Fayha dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Al Inma Stadium. (Al Ittihad)

JawaPos.com — Al Ittihad menjamu Al Fayha pada matchday keenam Saudi Pro League di Al Inma Stadium, Rabu (9/9/2026) pukul 01.00 WIB, dengan Al-Numoor—julukan Al Ittihad—lebih diunggulkan meraih kemenangan.

Tuan rumah belum terkalahkan dalam lima laga dan diprediksi mampu mengatasi Al Fayha yang masih kesulitan menjaga konsistensi.

Al Ittihad Punya Modal Positif

Al Ittihad menempati posisi kedelapan klasemen Saudi Pro League dengan koleksi 8 poin dari lima pertandingan, hasil dua kemenangan dan dua imbang tanpa kekalahan.

Tim asuhan Jens Wissing itu mencetak lima gol serta hanya kebobolan tiga gol, menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.

Performa Al Ittihad dalam lima pertandingan terakhir bahkan lebih meyakinkan karena mereka membukukan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Kemenangan 2-1 atas Al Nassr pada pertandingan terakhir menjadi suntikan kepercayaan diri penting sebelum menghadapi Al Fayha di kandang sendiri.

Kekuatan Al Ittihad semakin terlihat ketika bermain di depan pendukungnya sendiri.

Dalam dua pertandingan kandang musim ini, mereka mencatat satu kemenangan dan satu hasil imbang sehingga belum merasakan kekalahan, sementara pola permainan dengan transisi cepat membuat mereka mampu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan.

Al Fayha Masih Mencari Konsistensi

Al Fayha datang dengan posisi ke-11 setelah mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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