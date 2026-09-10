Prediksi Skor Al Faisaly vs Al Ittihad di Liga Arab Saudi: Kans The Tigers Taklukkan Tuan Rumah

Al Ittihad diprediksi mampu mengalahkan Al Faisaly pada matchday ketujuh Saudi Pro League di Al Majma'ah Sports City, Jumat (11/9/2026). (Al Ittihad)
JawaPos.com — Al Ittihad berpeluang menaklukkan Al Faisaly saat kedua tim bertemu pada matchday ketujuh Saudi Pro League di Al Majma'ah Sports City, Jumat (11/9/2026) pukul 22.45 WIB.
Perbedaan performa menjadi modal penting The Tigers, yang berada di posisi kelima dengan 11 poin, sedangkan Al Faisaly masih terpuruk di peringkat ke-17 dengan tiga poin.
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Al Faisaly belum mampu meraih kemenangan dalam enam pertandingan awal Saudi Pro League musim ini dengan catatan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan.
Tim besutan Gianni Solinas tersebut baru mencetak empat gol dan sudah kebobolan 10 kali, menunjukkan persoalan serius di lini serang sekaligus pertahanan.
Situasi tersebut membuat Al Faisaly harus bekerja keras jika ingin mengamankan poin di kandang sendiri.
Rekor kandang mereka juga belum meyakinkan karena hanya mampu meraih dua hasil imbang dan sekali kalah dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan di Al Majma'ah Sports City.
Pertandingan terakhir semakin menggambarkan masalah Al Faisaly di depan gawang.
Mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Al Ettifaq, sekaligus memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.
Solinas masih mencari formula terbaik untuk mengangkat performa timnya. Berbagai pendekatan taktik sudah dicoba, tetapi Al Faisaly belum menemukan konsistensi yang diperlukan untuk keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.
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Jawa Pos
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