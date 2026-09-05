Prediksi Skor Al-Ittihad vs Al-Nassr di Liga Arab Saudi: Cristiano Ronaldo Cs Lebih Diunggulkan!

JawaPos.com — Al-Nassr diprediksi mampu mengalahkan Al-Ittihad dengan skor 2-1 dalam Saudi Clasico di Al Inma Stadium, Minggu (6/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Cristiano Ronaldo dan kolega datang dengan modal sempurna setelah menyapu bersih empat laga awal Liga Arab Saudi 2026/2027.

Sementara itu, Al-Ittihad belum terkalahkan dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Namun, produktivitas mereka masih menjadi perhatian.

Al-Ittihad Belum Kalah, tetapi Masih Minim Gol Al-Ittihad akan menghadapi Al-Nassr dengan modal delapan poin dari empat pertandingan Liga Arab Saudi 2026/2027, hasil dari dua kemenangan dan dua kali imbang.

Klub asal Jeddah tersebut kini menempati posisi kelima klasemen dan berusaha menjaga catatan tidak terkalahkan saat menjamu rival tradisionalnya di Al Inma Stadium.

Perjalanan Al-Ittihad dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Al-Kholood sebelum mereka meraih kemenangan beruntun atas Al-Qadsiah dan Al-Hazem.

Namun, performa tersebut kembali tersendat setelah tim asuhan Jens Wissing hanya mampu bermain imbang 0-0 kontra Al-Fateh pada pertandingan terakhir.

Masalah utama Al-Ittihad terlihat dari lini depan yang belum terlalu produktif sepanjang empat pertandingan awal. Mereka baru mencetak lima gol dan kebobolan tiga kali, sekaligus hanya mencatat satu clean sheet.