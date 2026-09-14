Tottenham Hotspur Nirmenang, Roberto De Zerbi Malah Akui Diri Pelatih Terbaik Dunia

JawaPos.com - Musim ini Roberto De Zerbi tak kunjung memberikan kemenangan bagi Tottenham Hotspur di Premier League. Kemarin (13/9), pelatih berkebangsaan Italia itu hanya mampu membawa Spurs bermain seri 0-0 saat melawan Everton di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Alhasil, dalam empat matchweek awal Premier League, hanya dua laga Spurs –sebutan Tottenham Hotspur– memetik satu poin. Sisanya berakhir dengan kalah. Spurs memang pernah menang, tetapi terjadi dalam Piala Liga saat menaklukkan Charlton Athletic 5-1 pada 26 Agustus lalu.