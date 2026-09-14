Tottenham Hotspur Nirmenang, Roberto De Zerbi Malah Akui Diri Pelatih Terbaik Dunia

Roberto De Zerbi. (ig @spursofficial)
JawaPos.com - Musim ini Roberto De Zerbi tak kunjung memberikan kemenangan bagi Tottenham Hotspur di Premier League. Kemarin (13/9), pelatih berkebangsaan Italia itu hanya mampu membawa Spurs bermain seri 0-0 saat melawan Everton di Tottenham Hotspur Stadium, London.
Alhasil, dalam empat matchweek awal Premier League, hanya dua laga Spurs –sebutan Tottenham Hotspur– memetik satu poin. Sisanya berakhir dengan kalah. Spurs memang pernah menang, tetapi terjadi dalam Piala Liga saat menaklukkan Charlton Athletic 5-1 pada 26 Agustus lalu.
Baca Juga:Real Madrid Tumbangkan Rayo Vallecano 4-1, Alvaro Carreras Puas dengan Permainan Los Blancos
Meski demikian, De Zerbi malah mengaku layak diakui sebagai pelatih terbaik dunia. ”Di Italia, aku akan menjadi pelatih terbaik dunia. Sebab, aku berhasil mencatatkan dua clean sheet dalam dua pertandingan terakhir kami,” kata mantan pelatih Olympique de Marseille, Shakhtar Donetsk, dan Brighton & Hove Albion tersebut seperti dilansir dari Football London.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022