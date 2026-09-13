Real Madrid Tumbangkan Rayo Vallecano 4-1, Alvaro Carreras Puas dengan Permainan Los Blancos

JawaPos.com - Real Madrid berhasil menang telak melawan Rayo Vallecano di pekan kelima Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Bernabeu, Minggu (13/9).

Alvaro Carreras senang dengan golnya Alvaro Carreras memuji permainan Real Madrid yang punya intensitas tinggi. Menurutnya, hal tersebut menjadi penentu kemenangan timnya dari Rayo Vallecano.

“Saya ingin menekankan, terutama, intensitas sejak menit pertama. Kami bermain bersama dengan keinginan untuk menunjukkan bahwa kami bermain di kandang, bahwa kami adalah sebuah tim, dan bahwa di kandang sangat penting untuk mengamankan tiga poin. Kami bermain dengan mentalitas itu, dan kami berhasil," kata Alvaro Carreras yang dikutip laman resmi Real Madrid, Minggu (13/9).

Bek 23 tahun tersebut merasa senang dengan gol yang dicetaknya pada menit ke-17. Alvaro Carreras juga menceritakan proses golnya yang merupakan hasil kerja sama dengan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe.

“Ini adalah penampilan tim yang hebat, tetapi saya senang dengan gol ini, yang merupakan gol pertama saya tahun ini. Saya menerima bola dari Jude, mengopernya ke Kylian, dan untungnya dia mengembalikannya kepada saya di dalam kotak penalti, dan saya menyelesaikannya ke sudut gawang. Saya senang," jelas Carreras.

Salah satu hal yang diinginkan Jose Mourinho kepada Carreras adalah intensitas. Selama pertandingan, ia mampu melakukannya dengan baik dan dibantu Marc Cucurella.

"Dia menginginkan intensitas. Sulit untuk mempertahankan intensitas 100% selama 90 menit penuh. Di menit-menit terakhir, saya pikir dia memasukkan Cucurella untuk membantu saya dalam bertahan dan mendukung tim. Kami sedikit kesulitan. Di pertandingan terakhir, giliran saya membantunya, dan hari ini giliran dia membantu saya," pungkas Alvaro Carreras.

Alvaro Carreras tunjukkan permainan tangguh di lini belakang Jose Mourinho memainkan Alvaro Carreras sejak menit awal. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 90 sentuhan bola.