Roberto De Zerbi Nirmenang di Premier League, Malah Mengaku Pelatih Terbaik Dunia

JawaPos.com - Musim ini Roberto De Zerbi tak kunjung memberikan kemenangan bagi Tottenham Hotspur di Premier League.
Pada (13/9), pelatih berkebangsaan Italia itu hanya mampu membawa Spurs bermain seri 0-0 saat melawan Everton di Tottenham Hotspur Stadium, London.
Alhasil, dalam empat matchweek awal Premier League, hanya dua laga Spurs – sebutan Tottenham Hotspur – memetik satu poin. Sisanya berakhir dengan kalah.
Spurs memang pernah menang, tetapi terjadi dalam Piala Liga saat menaklukkan Charlton Athletic 5-1 pada 26 Agustus lalu.
Meski demikian, De Zerbi malah mengaku layak diakui sebagai pelatih terbaik dunia.
”Di Italia, aku akan menjadi pelatih terbaik dunia. Sebab, aku berhasil mencatatkan dua clean sheet dalam dua pertandingan terakhir kami,” kata mantan pelatih Olympique de Marseille, Shakhtar Donetsk, dan Brighton & Hove Albion tersebut seperti dilansir dari Football London.
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