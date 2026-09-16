Roberto De Zerbi Nirmenang di Premier League, Malah Mengaku Pelatih Terbaik Dunia

Roberto De Zerbi belum membawa Tottenham menang di Premier League. Usai seri 0-0 kontra Everton, dia mengaku pelatih terbaik dunia. (Dok. Spurs)

JawaPos.com - Musim ini Roberto De Zerbi tak kunjung memberikan kemenangan bagi Tottenham Hotspur di Premier League.

Pada (13/9), pelatih berkebangsaan Italia itu hanya mampu membawa Spurs bermain seri 0-0 saat melawan Everton di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Alhasil, dalam empat matchweek awal Premier League, hanya dua laga Spurs – sebutan Tottenham Hotspur – memetik satu poin. Sisanya berakhir dengan kalah.

Spurs memang pernah menang, tetapi terjadi dalam Piala Liga saat menaklukkan Charlton Athletic 5-1 pada 26 Agustus lalu.

Meski demikian, De Zerbi malah mengaku layak diakui sebagai pelatih terbaik dunia.