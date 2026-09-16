Prediksi Skor Everton vs Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup: Kans The Toffees Pesta Gol

JawaPos.com - Everton menjamu Wolverhampton Wanderers pada babak ketiga Carabao Cup di Hill Dickinson Stadium, Kamis (17/9) pukul 01.45 WIB, dengan The Toffees datang membawa modal empat laga Premier League tanpa kekalahan.

Sedangkan Wolves berada di posisi ketujuh Championship dan baru meraih kemenangan 1-0 atas Sheffield United.

Bagaimana performa Everton menjelang laga? Everton menunjukkan performa cukup solid pada awal musim 2026/2027 meski belum mampu kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Crystal Palace pada pekan pembuka.

Tim asuhan David Moyes tersebut mencatat tiga hasil imbang beruntun di Premier League, termasuk skor 0-0 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur pada Sabtu.

Hasil itu membuat Everton kini menempati posisi ketujuh klasemen Premier League dengan catatan empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, The Toffees mengoleksi dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Lini pertahanan menjadi salah satu modal penting Everton untuk menghadapi Wolves.

Everton sudah mencatat tiga clean sheet dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Preston North End pada babak kedua Carabao Cup.