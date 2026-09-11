Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 11 September 2026 | 20.34 WIB

Jude Bellingham Kesal Setelah Buang Peluang dalam Kemenangan Real Madrid atas Inter Milan

Jude Bellingham / ig @realmadrid - Image

Jude Bellingham / ig @realmadrid

JawaPos.com - Jude Bellingham tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakui kesalahannya setelah membuang peluang emas dalam kemenangan Real Madrid 2-1 atas Inter Milan di Liga Champions, Selasa malam.

Los Blancos memang berhasil mengamankan tiga poin di Santiago Bernabéu. Namun, kemenangan tersebut tidak datang dengan mudah karena Inter memberikan tekanan besar, terutama sepanjang babak pertama.

Real Madrid sudah unggul 2-0 berkat gol Kylian Mbappe dan Federico Valverde. Akan tetapi, Inter mampu membuat tuan rumah berada dalam situasi sulit meski tertinggal dua gol.

Bellingham kemudian memiliki kesempatan emas untuk memperlebar keunggulan Madrid menjelang menit ke-60. Sayangnya, peluang yang seharusnya berujung gol justru terbuang begitu saja.

Peluang Emas Bellingham

Peluang tersebut datang setelah Brahim Diaz melakukan aksi impresif dari sisi kanan. Ia berhasil memberikan umpan kepada Bellingham yang berada dalam posisi sangat menguntungkan di depan gawang.

Bola lambung Diaz melewati Alessandro Bastoni dan Curtis Jones. Bellingham kemudian hanya perlu melakukan sundulan sederhana karena gawang Inter sudah terbuka lebar.

Namun, pemain berusia 23 tahun itu memilih mengontrol bola dengan dada terlebih dahulu sebelum melepaskan tembakan.

Keputusan tersebut memberikan waktu bagi kiper Inter, Josep Martinez, untuk kembali ke posisinya. Martinez akhirnya berhasil memblok tembakan Bellingham menggunakan kakinya.

Para pemain Real Madrid hanya bisa menundukkan kepala melihat peluang emas itu terbuang. Di media sosial, para pendukung juga dibuat tidak percaya dengan keputusan Bellingham.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jose Mourinho Dapat Hadiah Sprinkler, Real Madrid Bungkam Inter Milan di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Dapat Hadiah Sprinkler, Real Madrid Bungkam Inter Milan di Liga Champions

Rabu, 9 September 2026 | 23.10 WIB

Lautaro Martinez Sebut Inter Milan Seharusnya Lebih Tajam usai Kalah dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Lautaro Martinez Sebut Inter Milan Seharusnya Lebih Tajam usai Kalah dari Real Madrid

Rabu, 9 September 2026 | 23.09 WIB

Jose Mourinho Terkesan dengan Penampilan Trent Alexander-Arnold di Posisi Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Terkesan dengan Penampilan Trent Alexander-Arnold di Posisi Baru

Rabu, 9 September 2026 | 22.20 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore