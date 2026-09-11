Jude Bellingham Kesal Setelah Buang Peluang dalam Kemenangan Real Madrid atas Inter Milan

Jude Bellingham / ig @realmadrid
JawaPos.com - Jude Bellingham tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakui kesalahannya setelah membuang peluang emas dalam kemenangan Real Madrid 2-1 atas Inter Milan di Liga Champions, Selasa malam.
Los Blancos memang berhasil mengamankan tiga poin di Santiago Bernabéu. Namun, kemenangan tersebut tidak datang dengan mudah karena Inter memberikan tekanan besar, terutama sepanjang babak pertama.
Real Madrid sudah unggul 2-0 berkat gol Kylian Mbappe dan Federico Valverde. Akan tetapi, Inter mampu membuat tuan rumah berada dalam situasi sulit meski tertinggal dua gol.
Bellingham kemudian memiliki kesempatan emas untuk memperlebar keunggulan Madrid menjelang menit ke-60. Sayangnya, peluang yang seharusnya berujung gol justru terbuang begitu saja.
Peluang Emas Bellingham
Peluang tersebut datang setelah Brahim Diaz melakukan aksi impresif dari sisi kanan. Ia berhasil memberikan umpan kepada Bellingham yang berada dalam posisi sangat menguntungkan di depan gawang.
Bola lambung Diaz melewati Alessandro Bastoni dan Curtis Jones. Bellingham kemudian hanya perlu melakukan sundulan sederhana karena gawang Inter sudah terbuka lebar.
Namun, pemain berusia 23 tahun itu memilih mengontrol bola dengan dada terlebih dahulu sebelum melepaskan tembakan.
Keputusan tersebut memberikan waktu bagi kiper Inter, Josep Martinez, untuk kembali ke posisinya. Martinez akhirnya berhasil memblok tembakan Bellingham menggunakan kakinya.
Para pemain Real Madrid hanya bisa menundukkan kepala melihat peluang emas itu terbuang. Di media sosial, para pendukung juga dibuat tidak percaya dengan keputusan Bellingham.
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Jawa Pos
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