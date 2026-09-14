Real Madrid Hancurkan Rayo Vallecano 4-1 setelah Tampil Menggila pada Babak Pertama

Jude Bellingham (Flashscore)
JawaPos.com – Real Madrid tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil mengalahkan rival sekotanya, Rayo Vallecano, dengan skor 4-1 dalam lanjutan LaLiga.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Los Blancos mencetak tiga gol pada babak pertama melalui Kylian Mbappe, Alvaro Carreras, dan Jude Bellingham setelah terus menekan pertahanan Rayo.
Dominasi tersebut membuat Real Madrid mampu mengendalikan pertandingan dan semakin memperkuat catatan positif mereka di Stadion Santiago Bernabéu.
Mbappe membuka keunggulan Real Madrid melalui tendangan penalti setelah Alvaro Carreras dijatuhkan di dalam kotak penalti akibat tekel Florian Lejeune.
Berselang tiga menit kemudian, kesalahan Lejeune kembali dimanfaatkan Vinicius Junior yang memberikan umpan kepada Mbappe dan Carreras hingga menghasilkan gol kedua Madrid, sebelum Bellingham menambah keunggulan melalui penyelesaian apik menjelang jeda.
Rayo sempat memperkecil ketertinggalan melalui Sergio Camello setelah memanfaatkan kesalahan Real Madrid di area pertahanan, tetapi tekanan tim tamu tidak mampu membalikkan keadaan.
Real Madrid kemudian memastikan kemenangan setelah Mbappe mencetak gol keduanya melalui serangan balik cepat pada akhir pertandingan.
Hasil tersebut membuat Madrid hanya mengalami dua kekalahan dalam laga kandang LaLiga sejak awal musim sebelumnya dan kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Barcelona, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
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Jawa Pos
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