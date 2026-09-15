Prediksi Skor Elche vs Real Madrid: Laga Wajib Menang Los Blancos

JawaPos.com - Real Madrid akan berusaha mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun di semua kompetisi ketika bertandang ke markas Elche di Estadio Martinez Valero, Selasa.

Los Blancos saat ini berada di posisi kedua klasemen La Liga dan hanya terpaut tiga poin dari Barcelona. Sementara itu, Elche masih berkutat di zona degradasi setelah mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan.

Dengan Barcelona juga akan menjalani pertandingan pada Rabu, kemenangan menjadi target penting bagi Real Madrid untuk terus menjaga tekanan terhadap rival mereka di puncak klasemen.

Elche Masih Kesulitan Menemukan Konsistensi

Melansir Sportsmole, Elche memasuki musim baru dengan situasi yang cukup rumit. Kepergian pelatih Eder Sarabia pada musim panas diikuti dengan hengkangnya sejumlah pemain penting, termasuk David Affengruber dan Aleix Febas.

Martin Anselmi kemudian dipercaya untuk memimpin Elche. Namun, awal masa kepemimpinannya belum berjalan sesuai harapan.

Elche mengawali musim dengan lima pertandingan tanpa kemenangan. Setelah bermain imbang melawan Deportivo La Coruna, mereka kalah tiga kali beruntun dari Barcelona, Racing Santander, dan Real Sociedad yang bermain dengan 10 pemain.

Hasil imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao di San Mames kemudian sedikit memberikan angin segar.

Elche bahkan sempat berada di jalur untuk meraih kemenangan pertama musim ini setelah Facundo Buonanotte mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-50. Namun, Inaki Williams menggagalkan kemenangan tersebut dengan gol pada penghujung pertandingan.