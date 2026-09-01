Prediksi Skor Portsmouth vs Derby, Ujian Sesungguhnya di Fratton Park

Fratton Park akan menjadi saksi duel antara Portsmouth kontra Derby Country dalam lanjutan Championship. (Portsmouth)
JawaPos.com - Portsmouth akan menjamu Derby County di Fratton Park dalam laga lanjutan Championship Selasa (1/9) malam atau Rabu (2/9) dini hari WIB.
Tim asal pesisir selatan ini mengincar kemenangan kedua mereka musim ini, sementara Derby berupaya meraih kemenangan perdana di musim 2026/2027.
Portsmouth mengawali musim dengan performa yang kurang memuaskan, karena baru mencatatkan satu kemenangan dari empat pertandingan kompetitif.
Tim asuhan John Mousinho mengawali musim dengan dua kekalahan beruntun dengan skor 3-1, masing-masing saat menghadapi West Ham United di EFL Cup dan Queens Park Rangers di Championship.
Skuad asal pesisir selatan ini kemudian berhasil meraih kemenangan 3-1 dalam laga tandang melawan tim promosi Lincoln City, namun mereka gagal melanjutkan tren positif tersebut setelah kalah tipis dari Bristol City di Ashton Gate pada Sabtu.
Pemain rekrutan musim panas, Marko Milovanovic, sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-95 saat melawan The Robins; namun gol perdananya bagi Pompey itu datang terlambat karena timnya tetap harus menelan kekalahan 2-1.
Setelah kebobolan 11 gol dalam empat pertandingan kompetitif, Pompey bertekad memperbaiki lini pertahanan mereka dalam laga Selasa melawan Derby County—tim yang belum pernah mereka kalahkan lagi sejak kemenangan 2-1 di EFL Cup pada Agustus 2015.
Baca Juga:Oxford Takluk Dari Portsmouth, Rating Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny Masuk Kategori Lumayan
Bahkan, Portsmouth sedang mengincar kemenangan pertama dalam rekor pertemuan liga melawan tim tersebut sejak mereka menang 3-1 dalam laga Premier League pada Januari 2008.
Sementara Pompey menempati posisi ke-15, Derby justru terpuruk di peringkat ke-21 setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan awal mereka di Championship.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya