Prediksi Skor Portsmouth vs Derby, Ujian Sesungguhnya di Fratton Park

JawaPos.com - Portsmouth akan menjamu Derby County di Fratton Park dalam laga lanjutan Championship Selasa (1/9) malam atau Rabu (2/9) dini hari WIB.

Tim asal pesisir selatan ini mengincar kemenangan kedua mereka musim ini, sementara Derby berupaya meraih kemenangan perdana di musim 2026/2027.

Pratinjau Pertandingan Portsmouth mengawali musim dengan performa yang kurang memuaskan, karena baru mencatatkan satu kemenangan dari empat pertandingan kompetitif.

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Tim asuhan John Mousinho mengawali musim dengan dua kekalahan beruntun dengan skor 3-1, masing-masing saat menghadapi West Ham United di EFL Cup dan Queens Park Rangers di Championship.

Skuad asal pesisir selatan ini kemudian berhasil meraih kemenangan 3-1 dalam laga tandang melawan tim promosi Lincoln City, namun mereka gagal melanjutkan tren positif tersebut setelah kalah tipis dari Bristol City di Ashton Gate pada Sabtu.

Pemain rekrutan musim panas, Marko Milovanovic, sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-95 saat melawan The Robins; namun gol perdananya bagi Pompey itu datang terlambat karena timnya tetap harus menelan kekalahan 2-1.

Setelah kebobolan 11 gol dalam empat pertandingan kompetitif, Pompey bertekad memperbaiki lini pertahanan mereka dalam laga Selasa melawan Derby County—tim yang belum pernah mereka kalahkan lagi sejak kemenangan 2-1 di EFL Cup pada Agustus 2015.

Bahkan, Portsmouth sedang mengincar kemenangan pertama dalam rekor pertemuan liga melawan tim tersebut sejak mereka menang 3-1 dalam laga Premier League pada Januari 2008.