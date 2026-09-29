Prediksi Luksemburg vs Islandia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Incar Kemenangan Kedua

Islandia merebut kemenangan kembali di UEFA Nations League, kali ini mereka siap menghadapi Luksemburg. (Timnas Islandia)
JawaPos.com - Luksemburg akan menghadapi Islandia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 Grup C4. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stade de Luxembourg, Rabu (30/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Laga Luksemburg vs Islandia menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk menjaga momentum positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama.
Sebaliknya, Islandia datang dengan target mendapatkan kemenangan perdana setelah hanya mampu bermain imbang pada laga pembuka.
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Luksemburg mengawali perjalanan mereka di Grup C4 dengan hasil yang cukup meyakinkan. Bertandang menghadapi Bulgaria, mereka sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan menang 2-1.
Bulgaria membuka keunggulan melalui Asen Chandarov. Namun, Luksemburg mampu merespons dengan baik. Leandro Barreiro kemudian mencetak gol penyama kedudukan sebelum Vincent Thill membawa timnya berbalik unggul.
Kemenangan tersebut membuat Luksemburg mengantongi tiga poin dan untuk sementara menempati posisi teratas Grup C4. Mereka berada di atas Islandia dan Estonia yang sama-sama mengoleksi satu poin, sedangkan Bulgaria belum mendapatkan angka.
Di sisi lain, Islandia harus puas dengan hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Estonia. Tim berjuluk Strákarnir okkar itu sebenarnya sempat berada dalam posisi unggul setelah Andri Gudjohnsen mencetak gol lebih dulu.
Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga pertandingan berakhir. Estonia menyamakan skor melalui Maksim Paskotsi sehingga kedua tim harus berbagi satu poin.
Hasil itu membuat Islandia membutuhkan kemenangan dalam lawatan ke markas Luksemburg jika ingin memperbaiki posisi mereka di Grup C4. Pertandingan ini juga menjadi ujian tersendiri karena Luksemburg sedang berada dalam periode yang cukup positif.
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