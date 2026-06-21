Hakim Ziyech Absen di Piala Dunia 2026 Setelah Pelatih Maroko Baru Pilih Regenerasi Skuad

JawaPos.com – Hakim Ziyech menjadi salah satu nama besar yang dipastikan tidak memperkuat Maroko pada Piala Dunia 2026. Absennya pemain berusia 33 tahun tersebut disebabkan oleh penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir.

Dilansir dari laman World Soccer Talk pada Minggu (21/6), Tim pelatih Maroko menilai kontribusi Ziyech belum cukup untuk membawanya masuk dalam skuad utama turnamen tersebut.

Keputusan mencoret Ziyech semakin kuat setelah terjadi pergantian pelatih di tim nasional Maroko. Walid Regragui yang sebelumnya menangani tim memutuskan mundur pada Maret, kemudian posisinya digantikan oleh Mohamed Ouahbi.

Pelatih baru tersebut memilih membangun skuad yang lebih muda dengan fokus pada penyegaran lini serang.

Meskipun Ziyech masih menunjukkan kemampuan bersama klubnya, Wydad AC, performanya dianggap belum memenuhi harapan tim nasional. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan kaki kiri tersebut mengalami penurunan dibandingkan masa terbaiknya saat memperkuat Ajax.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama Maroko tidak memasukkan namanya dalam daftar pemain Piala Dunia 2026.

Karier klub Ziyech sebelumnya sempat mencapai puncak ketika membela Ajax Amsterdam. Ia menjadi bagian penting dari tim Ajax yang tampil mengesankan di Liga Champions 2019 dengan menyingkirkan klub besar seperti Real Madrid dan Juventus sebelum mencapai semifinal.

Setelah itu, ia bergabung dengan Chelsea pada 2020, tetapi gagal mempertahankan performa terbaik dengan catatan 14 gol dari 107 pertandingan.

Bersama tim nasional Maroko, Ziyech telah mencatatkan 25 gol dalam 64 pertandingan dan menjadi salah satu pemain penting dalam sejarah sepak bola negaranya. Ia turut berperan ketika Maroko mencapai semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum dikalahkan Prancis.