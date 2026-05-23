Usai Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026, Alex Marquez Absen di Mugello dan Balaton Park

JawaPos.com - Alex Marquez dipastikan absen selama satu bulan setelah mengalami kecelakaan pada MotoGP Catalunya 2026.

Tim Gresini Racing mengkonfirmasi, pembalap Spanyol itu akan melewatkan dua seri berikutnya di Sirkuit Mugello dan Balaton Park.

Gresini mengumumkan kabar tersebut melalui media sosial tim, Kamis (21/5).

Setelah keluar dan sukses menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Barcelona pada Senin (18/5) lalu, Alex akan menjalani pemulihan cedera patah tulang selangka dan tulang vertebra C7 di Madrid.

Targetnya, Alex akan menjalani comeback pada Grand Prix Republik Ceko di Brno yang berlangsung 19-21 Juni mendatang.

Menurut Diario AS, target tersebut cukup realistis. Sebab, sehari setelah balapan, MotoGP akan menggelar tes perdana motor 850cc untuk regulasi baru musim 2027 mendatang.

Sementara itu, CEO MotoGP Carmelo Ezpeleta mengungkapkan kekhawatirannya atas insiden yang menimpa Alex dan juga Johann Zarco.

“Ketika melihat gambar pertama Alex, saya sangat khawatir,” kata Ezpeleta dalam podcast Curva 15.

“Kami beruntung, karena ada saat-saat ketika Anda tidak beruntung dan kali ini kami beruntung.”