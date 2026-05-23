Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Sabtu, 23 Mei 2026 | 23.24 WIB

Usai Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026, Alex Marquez Absen di Mugello dan Balaton Park

Alex Marquez menjalani operasi sukses usai mengalami kecelakaan horor pada MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona. (Gresini) - Image

Alex Marquez menjalani operasi sukses usai mengalami kecelakaan horor pada MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona. (Gresini)

JawaPos.com - Alex Marquez dipastikan absen selama satu bulan setelah mengalami kecelakaan pada MotoGP Catalunya 2026.

Tim Gresini Racing mengkonfirmasi, pembalap Spanyol itu akan melewatkan dua seri berikutnya di Sirkuit Mugello dan Balaton Park.

Gresini mengumumkan kabar tersebut melalui media sosial tim, Kamis (21/5).

Setelah keluar dan sukses menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Barcelona pada Senin (18/5) lalu, Alex akan menjalani pemulihan cedera patah tulang selangka dan tulang vertebra C7 di Madrid.

Targetnya, Alex akan menjalani comeback pada Grand Prix Republik Ceko di Brno yang berlangsung 19-21 Juni mendatang.

Menurut Diario AS, target tersebut cukup realistis. Sebab, sehari setelah balapan, MotoGP akan menggelar tes perdana motor 850cc untuk regulasi baru musim 2027 mendatang.

Sementara itu, CEO MotoGP Carmelo Ezpeleta mengungkapkan kekhawatirannya atas insiden yang menimpa Alex dan juga Johann Zarco.

“Ketika melihat gambar pertama Alex, saya sangat khawatir,” kata Ezpeleta dalam podcast Curva 15.

“Kami beruntung, karena ada saat-saat ketika Anda tidak beruntung dan kali ini kami beruntung.”

Ezpeleta menyebut jika pihaknya akan meninjau regulasi soal restart balapan. Itu menyusul munculnya kritik dari sejumlah pembalap atas keputusan untuk restart balapan di Catalunya sebanyak dua kali.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Update MotoGP Catalunya: Johann Zarco Menyesal Ikut Restart, Alami Cedera Serius Karena Kecelakaan - Image
Sports

Update MotoGP Catalunya: Johann Zarco Menyesal Ikut Restart, Alami Cedera Serius Karena Kecelakaan

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.49 WIB

Hasil Moto3 Catalunya 2026! Valentin Perrone Rebut Pole, Veda Ega Pratama Start P20 Usai Gagal ke Q2 - Image
Sports

Hasil Moto3 Catalunya 2026! Valentin Perrone Rebut Pole, Veda Ega Pratama Start P20 Usai Gagal ke Q2

Minggu, 17 Mei 2026 | 17.26 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20 - Image
Sports

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Minggu, 17 Mei 2026 | 16.01 WIB

Terpopuler

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya! - Image
1

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

2

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

3

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

6

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

7

8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

8

Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

9

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore