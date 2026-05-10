Marc Marquez Dipastikan Absen Dua Grand Prix Setelah Alami Cedera Parah di MotoGP Sprint Prancis 2026

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93)
JawaPos.com – Marc Marquez dipastikan akan absen setidaknya dalam dua grand prix setelah mengalami cedera serius akibat kecelakaan pada Sprint MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.
Dilansir dari laman Crash pada Minggu (10/5), Tim Ducati mengonfirmasi pembalap asal Spanyol tersebut tidak dapat mengikuti balapan utama Grand Prix Prancis serta seri MotoGP Catalan pekan depan. Cedera itu terjadi setelah Marquez mengalami insiden hebat menjelang akhir balapan sprint pada Sabtu.
Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir saat sedang berada di posisi ketujuh dalam Sprint MotoGP Le Mans. Setelah kecelakaan tersebut, juara dunia bertahan itu terlihat kesulitan berjalan dan harus dibantu menuju paddock Ducati.
Marquez kemudian menjalani pemeriksaan medis di pusat kesehatan sirkuit karena tidak mampu menopang berat tubuh pada kaki kanannya.
Hasil pemeriksaan medis menunjukkan Marquez mengalami patah tulang metatarsal kelima pada kaki kanan.
Ducati menyatakan pembalap berusia 33 tahun itu akan segera terbang ke Madrid untuk menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Proses pemulihan diperkirakan membuatnya absen dalam dua seri balapan MotoGP secara beruntun.
Melalui pernyataan resmi, Ducati menegaskan bahwa kondisi fisik Marquez belum memungkinkan untuk kembali membalap dalam waktu dekat.
Tim pabrikan asal Italia tersebut menyebut pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi pembalap andalannya itu setelah operasi. Informasi lanjutan mengenai jadwal comeback Marquez disebut akan diumumkan setelah evaluasi medis berikutnya.
Absennya Marquez menjadi pukulan besar bagi upaya mempertahankan gelar juara dunia MotoGP musim 2026.
Sejak awal musim, performanya memang belum konsisten setelah gagal finis dalam dua grand prix dan belum meraih podium pada balapan utama hari Minggu.
