Absen di Piala Dunia 2026, Wataru Endo Pensiun dari Timnas Jepang

Wataru Endo saat membela timnas Jepang. (Dok. Kyodo)
JawaPos.com - Kapten timnas Jepang Wataru Endo dipastikan absen di Piala Dunia 2026.
Itu setelah dia mengalami cedera yang membuatnya harus mundur dari skuad Samurai Biru dan juga mengumumkan keputusannya pensiun dari sepak bola internasional.
"Dengan ini (absen Piala Dunia, Red), saya pensiun dari tim nasional. Jadi saya akan mendukung Jepang sebagai suporter," kata Endo melalui akun Instagramnya pada Jumat.
Kabar absennya Endo juga dikonfirmasi direktur teknik timnas Jepang, Masakuni Yamamoto yang memastikan sang pemain telah meninggalkan pemusatan latihan untuk fokus menjalani proses pemulihan.
"Hari ini, Wataru sudah meninggalkan tim. Setelah menerima laporan dari tim medis, pelatih Hajime Moriyasu mengambil keputusan akhir,” ujar Yamamoto dikutip dari laman FIFA.
Endo sebelumnya menjalani operasi pada kaki kirinya pada Februari lalu dan baru kembali merumput pada 31 Mei.
Gelandang Liverpool itu bahkan sempat tampil dalam ajang Piala Kirin saat Jepang menghadapi Islandia, yang menjadi pertandingan pertamanya setelah pulih dari cedera.
Meski kondisi kebugarannya masih menjadi tanda tanya, pelatih Hajime Moriyasu tetap memasukkan Endo ke dalam skuad yang dibawa ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026.
Namun, hasil evaluasi lanjutan dari tim medis menyatakan bahwa pemain berusia 33 tahun tersebut tidak cukup fit untuk mengikuti turnamen hingga selesai.
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