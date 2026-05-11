Lionel Messi Dipanggil, Argentina Tinggalkan 6 Pemain Juara di Piala Dunia 2022

JawaPos.com - Timnas Argentina mulai mempersiapkan diri untuk mempertahankan gelar juara dunia di Piala Dunia 2026.

Dikutip dari Marca.com, pelatih Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar awal pemain yang diproyeksikan memperkuat Albiceleste pada turnamen mendatang.

Daftar sementara tersebut berisi 55 nama yang nantinya akan diseleksi kembali sebelum masuk skuad final.

Pengumuman ini langsung menjadi sorotan karena beberapa pemain yang ikut membawa Argentina juara di Piala Dunia 2022 justru tidak masuk dalam daftar.

Ada enam nama yang dipastikan absen dari skuad sementara, yakni Franco Armani, Juan Foyth, Angel Di Maria, Angel Correa, Papu Gomez, dan Paulo Dybala.

Absennya Di Maria dan Dybala menjadi perhatian besar publik Argentina. Di Maria selama ini dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam perjalanan Argentina meraih trofi di Qatar.

Sementara Dybala masih dianggap punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi meski dalam beberapa musim terakhir cukup sering diganggu cedera.

Di sisi lain, Scaloni tampaknya mulai memberi ruang lebih besar kepada generasi baru. Sejumlah pemain muda masuk dalam daftar awal dan diprediksi menjadi bagian penting proyek jangka panjang Argentina.