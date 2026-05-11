Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 12 Mei 2026 | 05.02 WIB

Lionel Messi Dipanggil, Argentina Tinggalkan 6 Pemain Juara di Piala Dunia 2022

Lionel Messi dipanggil membela Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. (Instagram/@leomessi) - Image

Lionel Messi dipanggil membela Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. (Instagram/@leomessi)

JawaPos.com - Timnas Argentina mulai mempersiapkan diri untuk mempertahankan gelar juara dunia di Piala Dunia 2026.

Dikutip dari Marca.com, pelatih Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar awal pemain yang diproyeksikan memperkuat Albiceleste pada turnamen mendatang.

Daftar sementara tersebut berisi 55 nama yang nantinya akan diseleksi kembali sebelum masuk skuad final.

Pengumuman ini langsung menjadi sorotan karena beberapa pemain yang ikut membawa Argentina juara di Piala Dunia 2022 justru tidak masuk dalam daftar.

Ada enam nama yang dipastikan absen dari skuad sementara, yakni Franco Armani, Juan Foyth, Angel Di Maria, Angel Correa, Papu Gomez, dan Paulo Dybala.

Absennya Di Maria dan Dybala menjadi perhatian besar publik Argentina. Di Maria selama ini dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam perjalanan Argentina meraih trofi di Qatar.

Sementara Dybala masih dianggap punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi meski dalam beberapa musim terakhir cukup sering diganggu cedera.

Di sisi lain, Scaloni tampaknya mulai memberi ruang lebih besar kepada generasi baru. Sejumlah pemain muda masuk dalam daftar awal dan diprediksi menjadi bagian penting proyek jangka panjang Argentina.

Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Gianluca Prestianni. Pemain muda Benfica itu tetap dipanggil meski harus menjalani hukuman FIFA yang membuatnya absen pada dua pertandingan awal turnamen.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Lionel Messi, Bad Bunny hingga Timothée Chalamet Ramaikan Kampanye Viral Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi, Bad Bunny hingga Timothée Chalamet Ramaikan Kampanye Viral Piala Dunia 2026

Minggu, 10 Mei 2026 | 17.33 WIB

Ditahan Imbang New England 1-1, Lionel Messi Gagal Bawa Inter Miami Menang di Kandang Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Ditahan Imbang New England 1-1, Lionel Messi Gagal Bawa Inter Miami Menang di Kandang Baru

Senin, 27 April 2026 | 02.06 WIB

Lionel Messi Resmi Membeli Klub Divisi 5 Spanyol Cornella dan Memulai Langkah Baru dalam Kariernya - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Resmi Membeli Klub Divisi 5 Spanyol Cornella dan Memulai Langkah Baru dalam Kariernya

Minggu, 19 April 2026 | 23.36 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore