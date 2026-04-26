Ditahan Imbang New England 1-1, Lionel Messi Gagal Bawa Inter Miami Menang di Kandang Baru

Lionel Messi bersama Inter Miami belum pernah menang di stadion baru. (@InterMiamiCF/X)
JawaPos.com-Lionel Messi bersama Inter Miami CF masih belum meraih kemenangan di kandang baru mereka setelah bermain imbang 1-1 melawan New England Revolution dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) pada Sabtu (25/4).
Hasil itu membuat Inter Miami belum menang dalam tiga laga kandang di stadion barunya dengan catatan tiga kali seri. Catatan itu berbanding terbalik dengan performa tandang mereka musim ini yang cukup impresif, yakni 5 menang, 1 imbang, dan 1 kalah.
Meski gagal menang, Inter Miami tetap menjaga tren tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir MLS (5 menang, 4 imbang) sejak kekalahan di laga pembuka musim. Secara keseluruhan di semua kompetisi, mereka saat ini bahkan mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir.
Dalam laga di Nu Stadium itu, New England Revolution lebih dulu membuka keunggulan melalui Carles Gil pada menit ke-56. Gol itu berawal dari lemparan jauh ke dalam kotak penalti yang dimanfaatkan dengan cerdik sebelum Gil melepaskan tembakan yang tidak mampu dihalau kiper Inter Miami, Dayne St Clair.
Gol itu tercipta hanya beberapa menit setelah Inter Miami sempat mencetak gol melalui Tadeo Allende, tetapi dianulir karena posisi offside. Inter Miami akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-76 lewat German Berterame. Gol itu berawal dari upaya Luis Suarez yang berhasil ditepis oleh kiper Matt Turner. Bola muntah langsung disambar Berterame untuk mengubah skor menjadi 1-1.
Sebelum gol penyeimbang itu, New England sempat berada di atas angin dan berpeluang mengakhiri tren buruk mereka melawan Inter Miami. Dilansir dari ESPN, dalam empat pertemuan sebelumnya sejak 2023, Inter Miami selalu menang dengan agregat mencolok 16-5.
Dalam pertandingan itu, Messi sebenarnya juga memiliki beberapa peluang emas. Salah satunya terjadi pada menit ke-38 saat pemain dengan nomor punggung 10 itu berhasil mengejar bola di dalam kotak penalti meski dikawal dua pemain lawan. Namun, tembakannya melebar tipis.
Messi juga sempat mencoba mencetak gol langsung dari sepak pojok serta melepaskan peluang di masa tambahan waktu babak pertama, tetapi semuanya masih bisa diamankan Turner. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang tanpa gol sebelum akhirnya masing-masing mencetak satu gol di paruh kedua.
Inter Miami saat ini memiliki lima pertandingan tersisa sebelum kompetisi MLS memasuki jeda tujuh pekan untuk Piala Dunia FIFA. Menariknya, lima calon lawan mereka, yaitu Orlando, Toronto, Cincinnati, Portland, dan Philadelphia belum menunjukkan performa konsisten musim ini dengan tidak satu pun memiliki rekor kemenangan dominan.
