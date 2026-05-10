Lionel Messi, Bad Bunny hingga Timothée Chalamet Ramaikan Kampanye Viral Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Kampanye promosi Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan publik setelah menghadirkan kolaborasi besar antara dunia sepak bola dan hiburan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (10/5), Lionel Messi, Lamine Yamal, Bad Bunny, dan Timothée Chalamet tampil sebagai bintang utama dalam proyek promosi bertajuk Backyard Legends.

Kampanye tersebut disebut berhasil menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus memperkuat antusiasme publik menjelang turnamen sepak bola terbesar dunia.

Film pendek dalam kampanye ini mengisahkan perjalanan Timothée Chalamet yang membentuk tim untuk menghadapi kelompok misterius tak terkalahkan dalam sepak bola jalanan.

Di sepanjang cerita, sejumlah pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, Jude Bellingham, dan Trinity Rodman turut bergabung dalam petualangan tersebut. Kehadiran para pemain itu menggambarkan semangat kreativitas dan kebebasan yang identik dengan budaya sepak bola jalanan.

Momen paling mencuri perhatian muncul ketika Lionel Messi tampil bersama penyanyi dunia Bad Bunny. Keduanya digambarkan mengawasi tim yang tengah bersiap menghadapi tantangan besar dalam cerita kampanye tersebut.

Kehadiran Messi dinilai memberi makna simbolis karena mempertemukan akar sepak bola jalanan dengan level tertinggi kompetisi profesional dunia.

Selain menampilkan generasi pemain masa kini, kampanye ini juga menghadirkan sosok legendaris sepak bola dunia. Zinedine Zidane, David Beckham, dan Alessandro Del Piero muncul melalui teknologi efek digital dalam versi usia muda mereka. Kehadiran para legenda tersebut memperkuat pesan tentang kesinambungan generasi dalam dunia sepak bola.

Sejumlah pemain aktif lain juga tampil sebagai kameo dalam proyek promosi tersebut. Nama-nama seperti Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz, hingga Santiago Gimenez turut meramaikan cerita yang disajikan. Kehadiran banyak figur dari berbagai negara membuat kampanye ini terasa lebih global dan inklusif.