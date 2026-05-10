Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 10 Mei 2026 | 17.33 WIB

Lionel Messi, Bad Bunny hingga Timothée Chalamet Ramaikan Kampanye Viral Piala Dunia 2026

Lionel Messi, Bad Bunny dan Timothee Chalamet (Bein Sports) - Image

Lionel Messi, Bad Bunny dan Timothee Chalamet (Bein Sports)

JawaPos.com – Kampanye promosi Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan publik setelah menghadirkan kolaborasi besar antara dunia sepak bola dan hiburan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (10/5), Lionel Messi, Lamine Yamal, Bad Bunny, dan Timothée Chalamet tampil sebagai bintang utama dalam proyek promosi bertajuk Backyard Legends.

Kampanye tersebut disebut berhasil menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus memperkuat antusiasme publik menjelang turnamen sepak bola terbesar dunia.

Film pendek dalam kampanye ini mengisahkan perjalanan Timothée Chalamet yang membentuk tim untuk menghadapi kelompok misterius tak terkalahkan dalam sepak bola jalanan.

Di sepanjang cerita, sejumlah pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, Jude Bellingham, dan Trinity Rodman turut bergabung dalam petualangan tersebut. Kehadiran para pemain itu menggambarkan semangat kreativitas dan kebebasan yang identik dengan budaya sepak bola jalanan.

Momen paling mencuri perhatian muncul ketika Lionel Messi tampil bersama penyanyi dunia Bad Bunny. Keduanya digambarkan mengawasi tim yang tengah bersiap menghadapi tantangan besar dalam cerita kampanye tersebut.

Kehadiran Messi dinilai memberi makna simbolis karena mempertemukan akar sepak bola jalanan dengan level tertinggi kompetisi profesional dunia.

Selain menampilkan generasi pemain masa kini, kampanye ini juga menghadirkan sosok legendaris sepak bola dunia. Zinedine Zidane, David Beckham, dan Alessandro Del Piero muncul melalui teknologi efek digital dalam versi usia muda mereka. Kehadiran para legenda tersebut memperkuat pesan tentang kesinambungan generasi dalam dunia sepak bola.

Sejumlah pemain aktif lain juga tampil sebagai kameo dalam proyek promosi tersebut. Nama-nama seperti Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz, hingga Santiago Gimenez turut meramaikan cerita yang disajikan. Kehadiran banyak figur dari berbagai negara membuat kampanye ini terasa lebih global dan inklusif.

Dengan gaya visual terinspirasi era 1990-an serta musik bernuansa nostalgia, kampanye ini dinilai lebih dari sekadar iklan olahraga biasa. Proyek tersebut berusaha merayakan sepak bola sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai generasi dan latar budaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Lionel Messi Resmi Membeli Klub Divisi 5 Spanyol Cornella dan Memulai Langkah Baru dalam Kariernya - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Resmi Membeli Klub Divisi 5 Spanyol Cornella dan Memulai Langkah Baru dalam Kariernya

Minggu, 19 April 2026 | 23.36 WIB

Lionel Messi Digugat Perusahaan Event Amerika Serikat Gara-gara Absen di Laga Argentina vs Venezuela - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Digugat Perusahaan Event Amerika Serikat Gara-gara Absen di Laga Argentina vs Venezuela

Sabtu, 18 April 2026 | 03.38 WIB

Usai Mascherano Mundur, Siapa Pelatih Lionel Messi di Inter Miami? Ini Deretan Kandidatnya - Image
Sepak Bola Dunia

Usai Mascherano Mundur, Siapa Pelatih Lionel Messi di Inter Miami? Ini Deretan Kandidatnya

Kamis, 16 April 2026 | 04.14 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore