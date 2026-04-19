Lionel Messi Resmi Membeli Klub Divisi 5 Spanyol Cornella dan Memulai Langkah Baru dalam Kariernya

Lionel Messi (Instagram @leomessi)
JawaPos.com – Legenda Lionel Messi resmi membeli klub divisi lima Spanyol, UE Cornellà. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan karier Messi di luar lapangan sebagai pemilik klub.
Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (19/4), klub yang berbasis di wilayah Catalonia itu dikenal memiliki sistem akademi yang kuat.
Cornellà telah melahirkan sejumlah pemain berbakat yang kemudian bersinar di level tertinggi. Identitas klub sebagai pengembang pemain muda menjadi daya tarik utama dalam akuisisi tersebut.
Beberapa nama besar pernah menimba ilmu di akademi Cornellà, termasuk Jordi Alba dan David Raya.
Kehadiran Messi diharapkan mampu melanjutkan tradisi tersebut. Klub menilai investasi ini akan memperkuat fondasi pengembangan pemain muda.
Dalam pernyataan resminya, pihak klub menyebut kedatangan Messi sebagai awal era baru. Mereka menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan olahraga dan kelembagaan secara berkelanjutan.
Proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas lokal.
Akuisisi Cornellà bukanlah langkah pertama Messi dalam dunia kepemilikan klub sepak bola.
Messi sebelumnya telah terlibat dalam proyek klub bersama rekan-rekannya di level internasional. Pengalaman itu menjadi bekal penting dalam mengelola klub barunya di Spanyol.
Messi juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan sepak bola usia muda. Ia pernah menginisiasi turnamen usia dini sebagai bagian dari kontribusinya terhadap regenerasi pemain. Komitmen tersebut selaras dengan visi Cornellà sebagai klub berbasis akademi.
