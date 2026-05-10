Akhirnya Buka Suara, Ini Kata Hansi Flick soal Kekacauan di Real Madrid

JawaPos.com - Hansi Flick akhirnya buka suara soal berbagai drama yang sedang mengguncang Real Madrid jelang El Clasico. Pelatih Barcelona itu mengaku cukup terkejut melihat banyaknya masalah internal yang bocor ke publik dalam beberapa hari terakhir.

Sorotan terbesar tentu mengarah pada insiden perkelahian antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang sempat menghebohkan Spanyol pekan ini.

Bentrok tersebut bahkan berujung serius setelah Valverde mengalami cedera kepala dan harus mendapatkan perawatan medis.

Dalam konferensi pers jelang El Clasico, Flick mendapat banyak pertanyaan soal kondisi rival abadinya itu. Namun pelatih asal Jerman tersebut berusaha menjaga komentarnya tetap hati-hati.

Flick Akui Sedikit Terkejut Melansir Football Espana, saat ditanya mengenai kekacauan di ruang ganti Real Madrid, Flick mengakui dirinya memang cukup kaget mendengar kabar tersebut.

“Saya sedikit terkejut, tetapi hal-hal seperti ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Real Madrid. Tapi saya tidak ingin membicarakannya, itu bukan tim saya, itu bukan klub saya.”

Jawaban Flick memperlihatkan bahwa ia tidak ingin terlalu jauh mengomentari situasi internal Madrid, meski jelas drama di Bernabeu kini menjadi perhatian besar dunia sepak bola.